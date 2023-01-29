Залужный в День памяти героев Крут: не остановимся, пока не выгоним векового врага

Украинские военные сегодня достойно продолжают дело Героев Крут и защищают независимость государства в борьбе против российского нашествия. Поэтому мы не остановимся, пока выгоним векового врага из нашей земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства. Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918-го, так и 2022-го лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия", - написал Залужный.

Он подчеркнул, что цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше.

"Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли. Должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", - отметил Залужный.

Справка

Отметим, что 29 января в Украине традиционно отмечается годовщина боя под Крутами, который для украинского народа стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость.

Тогда, в 1918 году украинцы сдержали наступление большевистской армии на Киев, проявив жертвенность и героизм ради независимости Украины.

Детальнее о бое под Крутами, который часто вспоминают как героический подвиг студентов - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.