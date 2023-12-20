Залужний, Буданов, Сирський: кому довіряють українці та як ставляться до можливої відставки

Респондентам ставилося питання щодо довіри вищим військовими. У переліку прізвищ були головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов і та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський (проте без їх посад чи роду діяльності, тобто лише ім’я та прізвище).

Усі троє користуються високою довірою населення. Так, серед загалом усіх респондентів 92% довіряють Залужному, 60% - Буданову (але 18% не знають його), 33% - Сирському (але 48% не знають його).

Ймовірний конфлікт між Зеленським та Залужним

У те, що між президентом Володимиром Зеленським та Залужним можуть бути певні розбіжності чи тертя, вірять 43% українців. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт - 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Ставлення до ймовірної відставки Залужного

Переважна більшість респондентів (72%) негативно поставилися би до відставки Залужного. Лише 2% респондентів поставилися до цього позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку.

Серед респондентів, які довіряють Зеленському, 71% поставилися би негативно до рішення звільнити Залужного (і лише 3% поставилися би до цього позитивно).

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, опитування проводилося ще до заяв міністра оборони Рустема Умєрова щодо відсутності планів зміни командування, проте деякі (щонайменше номінально) представники влади продовжують активну медійну кампанію проти головнокомандувача.

"Можемо бачити, що Залужний зберігає високу суспільну довіру і загалом українці несприйнятливі до критики, яка може лунати. І враховуючи поточну ситуацію з суспільною підтримкою різних інституцій, така критика проти Залужного, скоріше негативно позначиться не на ньому, а на політичній владі України", - сказав соціолог.

Опитування було проведене 4-10 грудня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.