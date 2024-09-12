Залучають армію. У Польщі, Чехії та Австрії готуються до "повені тисячоліття"

У Польщі прогнозують повені та приводять солдат у бойову готовність

Польський Інститут метерології і водного господарства (IMGW) попереджає про інтенсивні опади, які очікуються у південно-західній Польщі з 12 до 15 вересня. Прогнозується підвищення рівня води у річках, підтоплення у містах і навіть локальні повені. Найбільш інтенсивні опади очікуються на межі Польщі і Чехії.

Як пояснили в IMGW, причиною екстремальних опадів буде полярна морська повітряна маса і так звана "Генуезька низина" під назвою "Борис". Генуезький циклон зазвичай приносить дуже сильні опади – такі дощі призвели до "повені тисячоліття" у Центральній Європі в 1997 році. Тоді річки, які вийшли з берегів, затопили тисячі будинків у Польщі, Чехії та Німеччині, від повені загинули 114 людей.

У Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах з четверга на неділю прогнозують опади до 150 мм. Але погодні моделі показують, що може випасти й 200-300 мл. Водночас середньорічна кількість опадів у регіоні становить близько 600 мм.

Мер Вроцлава Яцек Сутрик скликав кризовий штаб. За прогнозами, у місті може випасти 380 мм опадів. Таких високих показників у місті ще не було.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш через песимістичні прогнози синоптиків і гідрологів привів солдатів у бойову готовність.

"Підвищено готовність Сил територіальної оборони, до угруповань на півдні направляються десантні машини та сапери Сухопутних військ. Усі служби готові до надати необхідну підтримку органам місцевого самоврядування та місцевій громад", – написав глава відомства у соцмережі.

Фото: Змодельована карта опадів у Польщі на 13 вересня (скриншот РБК-Україна/facebook.com/Meteoimgw)

У Чехії прогнозують повторення повені 1997 року

Схожі опади чекають цього тижня у Чехії, Словенії та Австрії. У Чехії попереджають про погоду найвищого рівня небезпеки майже по всій країні. Метеослужби попереджають про сильні опади та підвищення рівня води в річках. Чеська влада закликає чиновників на місцях оновити свої плани щодо евакуації та боротьби з повенями.

"Ситуація, яка чекає на нас найближчими днями, ймовірно, буде подібна до тієї, яку ми пережили в 1997 і 2002 роках", - повідомив чеський міністр навколишнього середовища Петр Гладік.

Ситуацію ускладнить сильний вітер, можливі падіння дерев та зсуви грунту. Найгірша ситуація може бути в Єсеницьких горах поблизу кордону з Польщею, де прогнозують 395-452 мм опадів. Раптові повені також можуть завдати шкоди долинам і схилам.

В Австрії прогнозують сильні дощі та сніг у високогір'ях. Опади можуть призвести до розливів річок та зсувів. У Відні та різних частинах країни прогнозують понад 200 мм опадів. Міноборони призвело армію в бойову готовність - у разі необхідності долати наслідки негоди цивільним службам допомагатимуть солдати.