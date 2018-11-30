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Залог для Барабошко на порядок выше залога за сепаратиста Долгова, - журналист

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 17:04
Залог для Барабошко на порядок выше залога за сепаратиста Долгова, - журналист
Фото: Александр Барабошко (РБК-Украина)

Суд установил для Барабошко залог в 3 млн гривен

Печерский районный суд Киева установил залог в 3 млн гривен за фигуранта "дела Варченко" Александра Барабошко, эта сумма значительно превышает установленный залог для экс-руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) Владислава Каськива и сепаратиста Константина Долгова. Об этом сообщила журналистка Татьяна Гончарова в Facebook.

Сумма залога для Владислава Каськива составляла 160 тысяч гривен, а для сепаратиста Константина Долгова - 365 тысяч гривен.

Залог для Барабошко на порядок выше залога за сепаратиста Долгова, - журналист

Фото: facebook.com/goncharovatetyana

"Александр Барабошко ценнее Каськива и сепаратиста Долгова. Аж 3 миллиона гривен или сиди. Если Александра Барабошко судья Белоцерковец оценил в 3 млн грн, то Владимир Петров потянет на 9? Он же и больше, и чаще улыбается в суде. Заседание, как и по Сане, тоже закрыто", - написала она на своей странице.

Залог для Барабошко на порядок выше залога за сепаратиста Долгова, - журналист

Фото: facebook.com/goncharovatetyana

Как сообщил журналист Роман Грищук, Александр Барабошко будет оставаться под стражей до 29 января.

Блогеру Александру Барабошку сообщили о подозрении в деле о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке КПИ Натальи Бурейко. Барабошко инкриминируют ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья), ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УКУ.

Как сообщали СМИ, 7 ноября, в Facebook девушки появилась публикация, в которой якобы студентка Наталья Бурейко обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в домогательствах. Позже девушка заявила, что ее ввели в заблуждение.

По этому делу задержали политтехнолога Владимира Петрова и его команду. Делом занимается Военная прокуратура.

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