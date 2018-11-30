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Застава для Барабошко на порядок більша застави за сепаратиста Долгова, - журналіст  

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 17:04
Застава для Барабошко на порядок більша застави за сепаратиста Долгова, - журналіст  
Фото: Олександр Барабошко (РБК-Україна)

Суд встановив для Барабошко заставу у 3 млн гривень

Печерський районний суд Києва встановив заставу у 3 млн гривень за фігуранта "справи Варченко" Олександра Барабошко, ця сума значно більша за встановлену заставу для екс-керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) України Владислава Каськіва та сепаратиста Костянтина Долгова. Про це повідомила журналістка Тетяна Гончарова у Facebook.   

Сума застави для Владислава Каськіва становила 160 тисяч гривень, а для сепаратиста Костянтина Долгова - 365 тисяч гривень.

Застава для Барабошко на порядок більша застави за сепаратиста Долгова, - журналіст  

Фото: facebook.com/goncharovatetyana

"Александр Барабошко цінніший за Каськіва і сепаратиста Долгова. Аж 3 мільйони гривень або сиди. Якщо Александр Барабошко суддя Білоцерковець оцінив у 3 млн грн, то Владимир Петров потягне на 9? Він же і більший, і частіше посміхається в суді. Засідання, як і по Сані, теж закрите", - написала вона на своїй сторінці.

Застава для Барабошко на порядок більша застави за сепаратиста Долгова, - журналіст  

Фото: facebook.com/goncharovatetyana

Як повідомив журналіст Роман Грищук, Олександр Барабошко буде залишатися під вартою до 29 січня.

Блогеру Олександру Барабошку повідомили про підозру у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки КПІ Наталі Бурейко. Барабошку інкримінують ст. 368 (одержання хабара), ст. 162 (порушення недоторканності житла), ст. 182. (порушення недоторканності приватного життя), ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) ККУ.

Як повідомляли ЗМІ, 7 листопада, у Facebook дівчини з’явилася публікація, в якій нібито студентка Наталя Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександра Варченка у домаганнях. Пізніше дівчина заявила, що її ввели в оману

По цій справі затримали політтехнолога Володимира Петрова та його команду. Справою займається Воєнна прокуратура.  

Справа Варченка: для Барабошка обрали запобіжний захід Суд розгляне клопотання про арешт Продана 3 грудня
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