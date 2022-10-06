"Залізні вовки" Хоренко. Хто командує Силами спецоперацій та яка їхня роль у війні

Віктор Хоренко командує Силами спеціальних операцій - окремим родом військ ЗСУ, який виконує найбільш ризиковані завдання на фронті та в тилу ворога.
РБК-Україна розповідає про ключових військових діячів України під час війни з Росією і зібрало головні факти про Віктора Хоренка та підрозділ "сталевих" воїнів.
Про біографію командувача ССО у відкритих джерелах мало інформації. Віктор Олександрович Хоренко змінив на посаді Григорія Галагана, який перейшов у СБУ.
25 липня 2022 року указ про призначення Хоренка командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ підписав президент Володимир Зеленський.
"Упевнений, що під його керівництвом буде багато досягнень та багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", – зазначив глава держави.
Президент представив Віктора Хоренка як бойового генерала.
З 16 серпня командувач ССО увійшов до складу Ставки головнокомандувача - органу вищого військового керівництва, який здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.
Віктор Хоренко очолює наймолодший та найсучасніший підрозділ Збройних сил України. Сили спецоперацій називають військовою елітою країни, на яку покладено найскладніші бойові завдання.
Службовці ССО - високомотивовані, стресостійкі та досвідчені військові. Ними стають лише 10% усіх охочих через серйозний кваліфікаційний відбір (селекційний Q-курс).
Кандидати проходять психологічний відбір та тритижневі навчання у польових умовах із фізичними навантаженнями на межі можливостей.
Саме тому службовців ССО називають "сталевими" або "залізними" воїнами.
Війська Сил спецоперацій залучають до:
Спецпризначенці здійснюють розвідку, ходять у рейди в тил ворога, ведуть підпільну роботу на лінії фронту, беруть участь у створенні агентурної мережі, пошуку та евакуації полонених чи заручників, надають медичну допомогу.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воїни ССО виконують найбільш ризиковані операції на окупованих територіях, звільненяють наші землі, знищують техніку та логістичні шляхи ворога.
Сили спецоперацій було створено в Україні у 2016 році за підтримки країн НАТО. Підрозділи ССО одними з перших у ЗСУ досягли сумісності стандартам Північноатлантичного Альянсу.
Так, у 2019 році одна з тактичних груп ССО пройшла оцінку НАТО і отримала статус готовності до участі в Силах швидкого реагування Альянсу.
Емблемою ССО є зображення залізного вовка з лавровим вінком і знаком київського князя Святослава Хороброго.
Внизу емблеми – гасло "Іду на ви!". Це ультиматум Святослава про оголошення війни ворогам, що згадується в Повісті минулих літ.
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