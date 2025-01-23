Залишився тиждень. Постраждалі від війни українці можуть подати заявку на фіндопомогу

Норвезька рада у справах біженців (NRC) приймає заявки на грошову допомогу. Отримати її можуть постраждалі від війни українців, але не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу NRC у Facebook.

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Хто може претендувати на допомогу

Норвезька рада у справах біженців (NRC) працює в Україні з 2014 року. Після повномасштабного вторгення РФ у 2022 році організація розширила діяльність по всій країні та співпрацює з національними партнерами, щоб допомагати людям, які цього потребують.

20 січня 2025 року NRC відкрила прийом заявок громадян на фінансову допомогу.

Претендувати на отримання грошей можуть ті з українців, хто підпадає під встановлений набір критеріїв:

особи, що проживають на територіях, визначених як території, на яких ведуться бойові дії;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені покинути свої домівки;

ВПО, які проживають на територіях із високою інтенсивністю бойових дій.

Важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично знаходиться на території України (в межах міжнародно визнаних від 1991 року кордонів).

Домогосподарство (співмешканці) визначається, як група людей, які проживають разом і ведуть спільний бюджет (це можуть бути як члени родини, так і комбіновані домогосподарства з різних сімей).

У NRC розповіли, що допомога надаватиметься на основі комплексної оцінки з урахуванням:

місцеперебування та складу домогосподарства;

статусу переміщення;

чи постраждало домогосподарство від воєнних дій (наприклад, домогосподарства біля лінії фронту або ВПО).

При цьому домогосподарства, які отримали грошову допомогу від NRC або інших організацій менше, ніж 6 місяців тому, можуть не бути обрані.

В який термін потрібно подати заявку

Подача заявок стартувала з 09:00 20 січня 2025 року і триває впродовж 10 днів - до 17:00 29 січня 2025 року.

Українцям радять не поспішати в перші дні (щоб не перевантажити систему), адже всі заявки, подані впродовж цього періоду, будуть оцінюватися однаково.

Наступними етапами процесу будуть:

оцінка поданих заявок й оновлення статусів на сторінці перевірки статусу заявок - у період з 30 січня до 26 лютого 2025 року;

уточнення даних й отримання коштів - у період з 26 лютого до 30 березня 2025 року.

У NRC зауважили, що максимальна кількість членів домогосподарства - не більше 5 осіб.

"Якщо більше, подавайте дві окремі форми з хоча б однією особою старше 18 років у кожній. Важливо, аби ці особи не повторювались у двох чи більше заявках, адже кожна наступна заявка буде визначена як дублікат та видалена", - пояснили українцям.

Зазначається також, що до розгляду береться лише перша спроба подачі заявки (тобто всі наступні заявки автоматично видалятимуться).

Які документи необхідні

Подача заявок на фінансову допомогу доступна через форму на веб-сайті Норвезької ради у справах біженців в Україні.

Для успішного проходження подачі заявки громадянам радять переконатись, що в наявності є всі основні документи, включаючи:

паспорт або ID-картку;

довідку ВПО (для домогосподарств із ВПО);

свідоцтва про народження дітей (якщо наявні);

ІПН для кожного члена домогосподарства віком від 18 років;

IBAN рахунок.

Уточнюється, що фото документів повинні бути чіткими, кольоровими та горизонтальними, а знімки екрана - мають містити усю необхідну інформацію.

У NRC додали, що цього разу будуть збирати також адреси електронних пошт.

"Ми рекомендуємо додати e-mail в якості резервного каналу зворотнього зв'язку", - уточнили в організації.

Повідомляється також, що цього року не будуть надсилати статуси через SMS або WhatsApp.

"Статуси можна перевірити лише на платформі. Перейдіть за посиланням, натисніть "Перевірити статус", введіть код заявки (ID) та номер телефону, вказаний під час реєстрації. Це дозволить вам відстежувати стан заявки в будь-який час", - розповіли українцям.

Поради щодо запобігання шахрайству

Для того, щоб запобігти шахрайству, українцям радять використовувати надійний браузер для відкриття форми (копіюючи та вставляючи посилання).

"Уникайте відкриття форми через застосунки Telegram або Facebook", - зауважили у NRC.

Заповнювати форму рекомендують у такий спосіб:

скопіювати посилання на реєстраційну форму;

перейти у ваш мобільний браузер (Google, Safari тощо);

вставити посилання;

надати дозвіл на визначення та використання вашої локації.

"Якщо ви потребуєте допомоги з подачею заявки від іншої особи, переконайтеся, що це людина, якій ви довіряєте, аби уникнути викрадення даних чи банківських реквізитів", - додали в організації.

Наголошується, що гуманітарна допомога завжди безкоштовна.

"NRC ніколи не запитує банківські дані, PIN-коди або CVV. Якщо у вас вимагають оплату за участь, негайно повідомте нас", - пояснили громадянам.

Крім того, людям нагадали, що довіряти можна лише офіційним джерелам NRC (таким як офіційна сторінка у Facebook або NeedAid).

"Інші джерела можуть надавати некоректну або оманливу інформацію", - додали в організації.

Зазначається також, що всі персональні дані обробляються відповідно до чинного законодавства, зашифровані та не передаються третім особам.

Офіційні канали NRC: