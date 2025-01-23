Осталась неделя. Пострадавшие от войны украинцы могут подать заявку на финпомощь
Норвежский совет по делам беженцев (NRC) принимает заявки на денежную помощь. Получить ее могут пострадавшие от войны украинцы, однако не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NRC в Facebook.
Содержание
- Кто может претендовать на помощь
- В какой срок нужно подать заявку
- Какие документы необходимы
- Советы по предотвращению мошенничества
Кто может претендовать на помощь
Норвежский совет по делам беженцев (NRC) работает в Украине с 2014 года. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году организация расширила деятельность по всей стране и сотрудничает с национальными партнерами, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются.
20 января 2025 года NRC открыла прием заявок граждан на финансовую помощь.
Претендовать на получение денег могут те из украинцев, кто подпадает под установленный набор критериев:
- лица, проживающие на территориях, определенных как территории, на которых ведутся боевые действия;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома;
- ВПЛ, проживающие на территориях с высокой интенсивностью боевых действий.
Важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины (в пределах международно признанных с 1991 года границ).
Домохозяйство (сожители) определяется, как группа людей, которые проживают вместе и ведут общий бюджет (это могут быть как члены семьи, так и комбинированные домохозяйства из разных семей).
В NRC рассказали, что помощь будет предоставляться на основе комплексной оценки с учетом:
- местонахождения и состава домохозяйства;
- статуса перемещения;
- того, пострадало ли домохозяйство от военных действий (например, домохозяйства у линии фронта или ВПЛ).
При этом домохозяйства, которые получили денежную помощь от NRC или других организаций менее 6 месяцев назад, могут не быть выбраны.
В какой срок нужно подать заявку
Подача заявок стартовала с 09:00 20 января 2025 года и продолжается в течение 10 дней - до 17:00 29 января 2025 года.
Украинцам советуют не спешить в первые дни (чтобы не перегрузить систему), ведь все заявки, поданные в течение этого периода, будут оцениваться одинаково.
Следующими этапами процесса будут:
- оценка поданных заявок и обновление статусов на странице проверки статуса заявок - в период с 30 января по 26 февраля 2025 года;
- уточнение данных и получение средств - в период с 26 февраля по 30 марта 2025 года.
В NRC отметили, что максимальное количество членов домохозяйства - не более 5 человек.
"Если больше, подавайте две отдельные формы с хотя бы одним человеком старше 18 лет в каждой. Важно, чтобы эти люди не повторялись в двух или более заявках, ведь каждая следующая заявка будет определена как дубликат и удалена", - объяснили украинцам.
Отмечается также, что к рассмотрению принимается только первая попытка подачи заявки (то есть все последующие заявки автоматически будут удаляться).
Какие документы необходимы
Подача заявок на финансовую помощь доступна через форму на веб-сайте Норвежского совета по делам беженцев в Украине.
Для успешного прохождения подачи заявки гражданам советуют убедиться, что в наличии есть все основные документы, включая:
- паспорт или ID-карту;
- справку ВПЛ (для домохозяйств с ВПЛ);
- свидетельства о рождении детей (если имеются);
- ИНН для каждого члена домохозяйства в возрасте от 18 лет;
- IBAN счет.
Уточняется, что фото документов должны быть четкими, цветными и горизонтальными, а снимки экрана - должны содержать всю необходимую информацию.
В NRC добавили, что на этот раз будут собирать также адреса электронных почт.
"Мы рекомендуем добавить e-mail в качестве резервного канала обратной связи", - уточнили в организации.
Сообщается также, что в этом году не будут отправлять статусы через SMS или WhatsApp.
"Статусы можно проверить только на платформе. Перейдите по ссылке, нажмите "Проверить статус", введите код заявки (ID) и номер телефона, указанный при регистрации. Это позволит вам отслеживать состояние заявки в любое время", - рассказали украинцам.
Советы по предотвращению мошенничества
Для того чтобы предотвратить мошенничество, украинцам советуют использовать надежный браузер для открытия формы (копируя и вставляя ссылки).
"Избегайте открытия формы через приложения Telegram или Facebook", - отметили в NRC.
Заполнять форму рекомендуют следующим образом:
- скопировать ссылку на регистрационную форму;
- перейти в ваш мобильный браузер (Google, Safari и т.д.);
- вставить ссылку;
- предоставить разрешение на определение и использование вашей локации.
"Если вы нуждаетесь в помощи с подачей заявки от другого лица, убедитесь, что это человек, которому вы доверяете, чтобы избежать похищения данных или банковских реквизитов", - добавили в организации.
Отмечается, что гуманитарная помощь всегда бесплатная.
"NRC никогда не запрашивает банковские данные, PIN-коды или CVV. Если у вас требуют оплату за участие, немедленно сообщите нам", - объяснили гражданам.
Кроме того, людям напомнили, что доверять можно только официальным источникам NRC (таким как официальная страница в Facebook или NeedAid).
"Другие источники могут предоставлять некорректную или ложную информацию", - добавили в организации.
Отмечается также, что все персональные данные обрабатываются в соответствии с действующим законодательством, зашифрованы и не передаются третьим лицам.
Официальные каналы NRC:
- электронная почта: ua.info@nrc.no
- горячая линия: 0 800 302 007
- Viber: NRC Украина
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработает еще одна программа выплат для переселенцев.
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