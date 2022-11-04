Залишитися зі світлом. Як вибрати ліхтарик і на що звернути увагу

Ручний ліхтарик

Такі ліхтарики стануть у нагоді як у домашньому користуванні, так і поза домом, оскільки є компактними і їх зручно брати з собою. При цьому, як правило, вони не найпотужніші, але з основним завданням справляються.

Якщо важлива функціональність, слід вибирати ліхтарики зі змінною головною частиною для розсіювання світла або спрямованого потужного променя. Бажано віддавати переваги металевим ліхтарям або з міцного пластику, а прогумований або рифлений блок з кнопками управління допоможуть міцніше тримати їх у руці.

Налобний ліхтарик

Такі ліхтарики зручні тим, що вони кріпляться на голові, таким чином звільняючи руки, і завжди освітлюють саме ту область, куди дивиться людина. До недоліків відносять невелику потужність, яка обумовлена розмірами та малою вагою до 100 грамів.

Ліхтар-лампа

Оптимальний варіант, якщо треба освітлити кімнату, альтанку, літній будиночок чи кемпінг. Як правило, використовується як звичайна лампа. При виборі слід брати до уваги потужність і автономність.

Діод чи лампа?

Не менш важливим моментом є джерело світла у ліхтарях. Зазвичай це світлодіоди чи різного виду лампи. Останні перетворюють мало енергії на тепло, служать недовго, погано переносять механічні дії та швидко висаджують акумулятори.

Куди автономнішими поводяться ліхтарі на світлодіодах. Для них характерне холодне світло, можуть мати відразу кілька діодів різної потужності:

від 10 до 40 люмен - ліхтарики-брелоки та інші компактні моделі

від 40 до 100 люмен - налобні та ручні ліхтарики

від 100 до 250 люмен - тактичні ліхтарики

понад 250 люмен - надпотужні моделі

Батарейки чи акумулятор?

Моделі на акумуляторях підійдуть тим, хто планує часто використовувати ліхтарик і має постійний доступ до розетки. Слід пам'ятати, якщо такі ліхтарі довго не використовувати, то батарея буде швидше деградувати.

Моделі на батарейках більше відповідають умовам, якщо невідомо, коли з'явиться можливість зарядитися від розетки. Батарейки типу АА та ААА можна купити практично в будь-якому магазині.

Крім того, акумуляторні ліхтарики можуть заряджатися:

через USB-порт (від павербанку чи будь-якого іншого гаджета)

від енергії сонця

від динамомашин (заряджаються енергією, що виробляється м'язовою силою)

від автомобільного прикурювача напругою 12 В

Простий ліхтарик з підручних засобів

Найпростіший спосіб - зробити ліхтарик з двох батарейок та лампочки. Причому цей варіант не потребує паяння.

Що знадобиться

світлодіод (підійде з гірлянди або можна придбати за ціною близько 10 гривень за штуку)

дві батареї

сірниковий коробок

монета

Що треба зробити

У порожній сірниковий коробок треба помістити дві батареї різними полюсами, після чого закрити коробку. З одного боку потрібно вставити монету, а з іншого - світлодіод, щоб його "ніжки" стосувалися контактів батарейки.

Зазначимо, умільці викладають інші лайфхаки для того, щоб зробити ліхтарик своїми руками. Деякі з них передбачають паяння на контактах батарейок. Слід пам'ятати, що такі дії потребують обережності.