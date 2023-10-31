UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залишилося лише 2%. Майже всі фінські компанії покинули ринок Росії, - Yle

Фото: Ілюстративне фото (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінські компанії майже повністю пішли з Росії. Лише два відсотки фінських експортних компаній все ще ведуть бізнес у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Після початку війни Росії проти України з початку 2022 року майже 80% експортних компаній працювали в Росії.

"18% компаній заявили, що стикалися з якимись спробами обійти російські санкції. Запити на пропозиції та запити надходили особливо з країн Центральної Азії", - йдеться в матеріалі.

За даними нещодавнього опитування менеджерів з експорту, проведеного торговою палатою, два% фінських експортних компаній все ще ведуть бізнес у Росії.

Yle зазначило, що опитування серед менеджерів з експорту проводили 24-27 жовтня. На опитування відповіли близько сотні компаній-експортерів.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що Митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФинляндияВійна в Україні