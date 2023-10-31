Залишилося лише 2%. Майже всі фінські компанії покинули ринок Росії, - Yle

Фінські компанії майже повністю пішли з Росії. Лише два відсотки фінських експортних компаній все ще ведуть бізнес у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Після початку війни Росії проти України з початку 2022 року майже 80% експортних компаній працювали в Росії.
"18% компаній заявили, що стикалися з якимись спробами обійти російські санкції. Запити на пропозиції та запити надходили особливо з країн Центральної Азії", - йдеться в матеріалі.
За даними нещодавнього опитування менеджерів з експорту, проведеного торговою палатою, два% фінських експортних компаній все ще ведуть бізнес у Росії.
Yle зазначило, що опитування серед менеджерів з експорту проводили 24-27 жовтня. На опитування відповіли близько сотні компаній-експортерів.
Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.
Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.
Також стало відомо, що Митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.
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