Залишилося лише 2%. Майже всі фінські компанії покинули ринок Росії, - Yle

Після початку війни Росії проти України з початку 2022 року майже 80% експортних компаній працювали в Росії.

"18% компаній заявили, що стикалися з якимись спробами обійти російські санкції. Запити на пропозиції та запити надходили особливо з країн Центральної Азії", - йдеться в матеріалі.

За даними нещодавнього опитування менеджерів з експорту, проведеного торговою палатою, два% фінських експортних компаній все ще ведуть бізнес у Росії.

Yle зазначило, що опитування серед менеджерів з експорту проводили 24-27 жовтня. На опитування відповіли близько сотні компаній-експортерів.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що Митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.