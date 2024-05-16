Залишилось економити: в Україні застосували всі можливі заходи для покриття дефіциту е/е
"Укренерго" застосувало всі можливі інструменти для покриття дефіциту електроенергії, і єдине, що може додатково покращити ситуацію - це економне споживання.
Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Всі варіанти, доступні "Укренерго", вже задіяні. Залишається ще раз закликати всіх споживачів дбайливо споживати електроенергію", - сказав Кудрицький.
Він рекомендував не включати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, знизити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитись від використання пральних машин та бойлерів на обігріві в години максимального споживання.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, в результаті російських обстрілів Україна втратила 8 гВт генеруючих потужностей. Теплова генерація була майже знищена, постраждали й гідроелектростанції. Крім того, на ремонт ідуть АЕС.
У зв'язку з цим в Україні почали обмежувати подачу електроенергії спершу для бізнесу у вечірні та нічні години, а останні дні – для населення. Відключення відбуваються як за графіками, так і терміново.
"Укренерго" неодноразово зверталося до громадян з проханням економити електрику в ранкові та вечірні години.