ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Осталось экономить: в Украине применили все возможные меры для покрытия дефицита э/э

Украина, Четверг 16 мая 2024 15:57
UA EN RU
Осталось экономить: в Украине применили все возможные меры для покрытия дефицита э/э Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

"Укрэнерго" применило все возможные инструменты для покрытия дефицита электроэнергии, и единственное, что может дополнительно улучшить ситуацию, - это экономное потребление.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в интервью РБК-Украина.

"Все варианты, доступные "Укрэнерго", уже задействованы. Остается еще раз призывать всех потребителей бережно потреблять электроэнергию", - сказал Кудрицкий.

Он рекомендовал не включать мощные электроприборы одновременно утром и вечером, снизить использование обогревателей и кондиционеров, отказаться от использования стиральных машин и бойлеров на обогреве в часы максимального потребления.

Отключения света в Украине

Напомним, в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гВт генерирующих мощностей. Тепловая генерация была почти уничтожена, пострадали и гидроэлектростанции. Кроме того, на ремонт уходят АЭС.

В связи с этим в Украине начали ограничивать подачу электроэнергии сперва для бизнеса в вечерние и ночные часы, а последние дни - для населения. Отключения происходят как по графикам, так и экстренно.

"Укрэнерго" неоднократно обращалось к гражданам с просьбой экономить электричество в утренние и вечерние часы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию