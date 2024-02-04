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Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети

Фото: в США чоловік знайшов частину ядерної ракети (bellevuebeatblog.com)
Автор: Дмитро Левицький

В США чоловік зателефонував в музей авіації та запропонував віддати частину ракети, здатної нести ядерний заряд. Ракету він знайшов у гаражі померлого сусіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог місцевої поліції.

Так, в поліцію міста Бельв'ю (штат Вашингтон) надійшов дзвінок з музею Військово-повітряних сил у Дейтоні. В музеї розповіли, що до них звернувся чоловік та запропонував пожертвувати предмет, який належав його померлому сусідові. А сусід придбав його на розпродажу.

Коли на місце події прибули вибухотехніки, чоловік показав їм ракету. Нею виявилася .

Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива. Фактично це вже був безпечний артефакт, тому ракету залишили в чоловіка, щоб той її реставрував для музею.

Нагадаємо, нещодавно в Червонограді Львівської області стався вибух, через який поранення отримали двоє чоловіків. Вони знайшли гранату на кладовищі, але вона раптово здетонувала.

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