Залежність від TikTok та Reels: як короткі відео впливають на мозок

Вчені провели дослідження, яке показало, що надмірне споживання коротких відео на платформах, призводить до розвитку залежності.

Ця залежність, також відома як SVA (Short Video Addiction), охоплює неконтрольоване і надмірне споживання персоналізованого відеоконтенту, що в кінцевому підсумку призводить до негативних наслідків для психічного і фізичного здоров'я.

Нещодавнє дослідження, проведене за участю 112 студентів коледжу, розкриває нові дані про те, як регулярне використання цих платформ впливає на мозок і психіку людини. Учасники були піддані щоденному перегляду коротких відеороликів протягом двох місяців, під час яких вчені зафіксували значні зміни в їхніх нейробіологічних структурах і поведінці.

Функціональні зміни в мозку

Одним із найпомітніших результатів стало зниження об'єму сірої речовини (GMV) в орбітофронтальній корі (OFC) на 2,3% за два місяці, що свідчить про потенційні порушення у сфері прийняття рішень та емоційної регуляції.

Також в учасників спостерігалися зміни в активності мозку: підвищена спонтанна активність, що пов'язано з порушеннями когнітивних функцій.

Крім того, спостерігалося погіршення якості сну у 30% учасників, а в половини з них виникло безсоння. У студентів помітно знизилася здатність до концентрації: замість очікуваних 2,5 хвилин вони могли зосередитися лише на 47 секунд.

Дослідження також виявило генетичну схильність до залежності від коротких відео. Вчені ідентифікували понад 500 генів, які пов'язані зі змінами в мозку, що відбуваються під час SVA. Ці гени відіграють ключову роль у нейронних зв'язках, що необхідно для нормальної роботи мозку.

Психологічні наслідки

На додаток до нейробіологічних наслідків, залежність від коротких відео пов'язана з підвищеною диспозиційною заздрістю, що збільшує сприйнятливість до соціального порівняння і негативних емоцій. Люди з високою заздрістю частіше страждають від тривожності та інших психічних розладів, що може призвести до посилення симптомів SVA.