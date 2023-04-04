Залежність від "чинників війни": у Мінекономіки дали прогноз з інфляції

Фактори, пов’язані з війною, продовжують впливати на динаміку цін в Україні. Найближчим часом ситуація не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки за лютий 2023 року.

"Варто очікувати, що динаміка споживчих цін у найближчій перспективі, за винятком форс-мажорних обставин, не зазнаватиме шокових зсувів у жоден бік, оскільки співвідношення чинників стимулювання та стримування інфляції збережеться на поточному рівні, - зазначили в Мінекономіки.

Але, за оцінками Мінекономіки ризики негативної природи все ще залишаються високими.

"Залежність від впливу "чинників війни", динаміки обмінного курсу гривні, цін на світовому ринку, обсягів фінансової допомоги від міжнародних партнерів України залишають перманентну невизначеність, хоча рівень невизначеності наразі помітно послабився", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, четвертий місяць поспіль інфляція тримається у вузькому коридорі - 0,7-0,8%% за місяць, зокрема в лютому вона становила 0,7%, у річному обчисленні сповільнилася до 24,9%.

За даними Мінекономіки, основним чинником порівняно повільних темпів залишається збереження стриманого попиту та зміщення пріоритетів у споживанні, що склалися в суспільстві протягом війни.

"Водночас зниження пропозиції вітчизняних товарів унаслідок масштабних руйнацій та тимчасової втрати виробничих потужностей залишається головним чинником, який тисне на ціни в бік їх зростання, у т.ч. і через збільшення витратності виробництва, а також заміщення більш дорожчим імпортом", - додали в міністерстві.