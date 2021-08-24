Закрытый центр и станции метро: как сегодня работает транспорт в Киеве

Из-за парада ко Дню независимости Украины сегодня снова перекрыты улицы в центральной части Киева. Также ограничена работа двух станций метро, в маршруты наземного общественного транспорта внесли изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Перекрытые улицы

Фото: перекрытый центр Киева (facebook.com/mvs.gov.ua)

В центре Киева действует временное ограничение движения транспортных средств с 06:00 до 22:00 на следующих улицах: Крещатик, Маршала Рыбалко, Вячеслава Черновола, Площадь Победы, Старовокзальная, Большая Васильковская и др.

До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

Метро

Сегодня с утра и до 13:00 закрыты вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход на станцию метро "Крещатик". Движение поездов осуществляется без остановки на станции "Майдан Независимости".

А с 08:00 до 13:00 закрыты вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.

Отметим, в ночь на 25 августа метрополитен продлит работу на два часа.

Кроме того, сообщается, что перед началом концерта в 18:30 на НСК "Олимпийский" в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта возможно ограничение (закрытие) входа на станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Наземный транспорт

В первой половине дня (ориентировочно до 12:30) в связи с перекрытием Киева временно приостановят движение:

автобусы №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

троллейбусы №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94- Н;

трамваи №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Также наземный изменит маршруты. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

В ночь с 24 на 25 августа также на два часа будет продлена работа пассажирского транспорта общего пользования: