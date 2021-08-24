Закритий центр і станції метро: як сьогодні працює транспорт у Києві
Через парад до Дня незалежності України сьогодні знову перекрито вулиці в центральній частині Києва. Також обмежено роботу двох станцій метро, до маршрутів наземного громадського транспорту внесли зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Перекриті вулиці
Фото: перекритий центр Києва (facebook.com/mvs.gov.ua)
У центрі Києва діє тимчасове обмеження руху транспортних засобів з 06:00 до 22:00 на наступних вулицях: Хрещатик, Маршала Рибалка, В'ячеслава Чорновола, Площа Перемоги, Старовокзальна, Велика Васильківська та ін.
До 16:00 обмежено рух по бульвару Шевченка в напрямку Хрещатика.
Метро
Сьогодні з ранку і до 13:00 закрито вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" і перехід на станцію метро "Хрещатик". Рух поїздів здійснюється без зупинки на станції "Майдан Незалежності".
А з 08:00 до 13:00 закрито вхід і вихід станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Зазначимо, в ніч на 25 серпня метрополітен продовжить роботу на дві години.
Крім того, повідомляється, що перед початком концерту о 18:30 на НСК "Олімпійський" залежно від пасажиропотоку можливе обмеження на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після закінчення концерту можливе обмеження (закриття) входу на станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".
Наземний транспорт
У першій половині дня (орієнтовно до 12:30) у зв'язку з перекриттям Києва тимчасово призупинять рух:
- автобуси №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500 ;
- тролейбуси №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94- Н ;
- трамваї №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.
Також наземний змінить маршрути. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням.
В ніч з 24 на 25 серпня також на дві години буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування:
- автобуси - № 20, 21, 33-Т, 37, 69, 99, 104;
- тролейбуси - № 3, 5, 8, 12, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 40, 41, 42, 50-К;
- трамваї - № 1, 3, 8, 14, 28;
- автобуси в режимі маршрутного таксі - № 220, 500, 576.