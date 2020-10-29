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Закрытые рестораны и ограниченное передвижение: Франция ужесточает карантин

Париж, Четверг 29 октября 2020 21:01
Закрытые рестораны и ограниченное передвижение: Франция ужесточает карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С пятницы, 30 октября, во Франции ужесточают карантинные ограничения. Меры будут действовать до 1 декабря.

Об этом сообщает Le Figaro.

Французские школьники должны вернуться к учебе в понедельник после каникул. Однако для детей от шести лет вводиться обязательное ношение масок.

"Ношение защитных масок станет обязательным для детей с 6 лет в связи с эпидемиологической ситуацией", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Жителям страны будет разрешено покидать дома для совершения часовых прогулок в пределах одного километра. При этом власти ввели ряд исключений. Среди них: совершение покупок в продовольственных магазинах, поездки в связи с профессиональной деятельностью, если работа не может быть выполнена дистанционно, прогулки или индивидуальные занятия спортом в радиусе 1 км от дома, уход за родственниками, повестка в суд или вызов в другую административную инстанцию, а также сопровождение ребенка в школу.

Кроме того, запрещены коллективные занятия спортом, в частности футбольные матчи, как работа ресторанов и кафе. Однако заведения общественного питания смогут работать на доставку.

При этом правительство ввело штраф за нарушение карантина в размере 135 евро.

Напомним, вчера президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции вводится режим самоизоляции.

Кроме того, режим "чрезвычайного положения в области здравоохранения", вызванный пандемией COVID-19, может быть продлен во Франции до 16 февраля 2021 года.

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