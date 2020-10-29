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Закриті ресторани і обмежене пересування: Франція посилює карантин

Париж, Четвер 29 жовтня 2020 21:01
Закриті ресторани і обмежене пересування: Франція посилює карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З п'ятниці, 30 жовтня, у Франції посилюють карантинні обмеження. Заходи будуть діяти до 1 грудня.

Про це повідомляє Le Figaro.

Французькі школярі повинні повернутися до навчання в понеділок після канікул. Однак для дітей від шести років вводитися обов'язкове носіння масок.

"Носіння захисних масок стане обов'язковим для дітей з 6 років у зв'язку з епідеміологічною ситуацією", - заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Жителям країни буде дозволено залишати будинки для здійснення часових прогулянок в межах одного кілометра. При цьому влада запровадила ряд винятків. Серед них: здійснення покупок в продовольчих магазинах, поїздки в зв'язку з професійною діяльністю, якщо робота не може бути виконана дистанційно, прогулянки або індивідуальні заняття спортом у радіусі 1 км від дому, догляд за родичами, повістка до суду або виклик в іншу адміністративну інстанцію, а також супроводження дитини до школи.

Крім того, заборонені колективні заняття спортом, зокрема футбольні матчі, як робота ресторанів і кафе. Проте заклади громадського харчування зможуть працювати на доставку.

При цьому уряд запровадив штраф за порушення карантину у розмірі 135 євро.

Нагадаємо, вчора президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

Крім того, режим "надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я", викликаний пандемією COVID-19, може бути продовжений у Франції до 16 лютого 2021 року.

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