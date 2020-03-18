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Закрыты вокзалы, не ходят поезда: ж/д перевозки официально остановились

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 12:01
Закрыты вокзалы, не ходят поезда: ж/д перевозки официально остановились
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ж/д перевозки официально остановились в 12:00

"Укрзализныця" остановила ж/д сообщение с 12:00 18 марта. На данный момент все поезда и пригородные электрички остановились, сообщает РБК-Украина.

Согласно решению Кабмина, в Украине приостановлены все междугородние пассажирские перевозки. Речь идет об авиаперевозках, ж/д сообщении и автобусных перевозках.

Кроме того, в УЗ сообщали, что на период карантина вход на вокзалы будет закрыт, допуск возможен только для пассажиров, которые хотят сдать билеты.

Напомним, ранее сообщалось, что помимо транспортного сообщения в Украине также закрыто метро (в Киеве, Харькове и Днепре). Также введены ограничения на проезд в общественном транспорте - максимум 10 человек в маршрутке. Кроме того, в Киеве в маршрутку разрешается допускать пассажиров только в масках.

Как писало РБК-Украина, с 12 марта в Украине введен карантин из-за коронавируса. Изначально были закрыты школы, университеты, ввели запрет на массовые мероприятия.

На данный момент карантинные меры ужесточены: закрыты все рынки, магазины, кроме продуктовых. Украинцам рекомендуют не выходить из дома без необходимости.

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