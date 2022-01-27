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Закрыты школы и перекрыты трассы: Израиль накрыла снежная буря

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Израиль, Четверг 27 января 2022 11:19
Закрыты школы и перекрыты трассы: Израиль накрыла снежная буря Фото: снегопад (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Израиле бушует снежная буря под названием "Элпис". На значительной территории страны образовался снежный покров высотой около 20 см.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

"Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Элпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см", - пишет издание.

Снегом засыпало горные районы на севере и в центре Израиля. Сильный снегопад продолжается на горе Хермон, курорт закрыли для посетителей.

Накануне снег выпал на Хевронском нагорье, в Гуш Эционе и в некоторых районах Самарии.

Сегодня утром в Иерусалиме было возобновлено движение трамваев, автобусы по-прежнему не ходят. Добраться до Иерусалима можно на поезде.

Местные власти закрыли многие школы в горных районах, обучение проводится в режиме онлайн.

Напомним, 25 января, в курортном городе Анталия в Турции впервые за последние 29 лет выпал снег. Высота снежного покрова в отдельных районах достигла 20 см.

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