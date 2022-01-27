Закрыты школы и перекрыты трассы: Израиль накрыла снежная буря

В Израиле бушует снежная буря под названием "Элпис". На значительной территории страны образовался снежный покров высотой около 20 см.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il .

"Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Элпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см", - пишет издание.

Снегом засыпало горные районы на севере и в центре Израиля. Сильный снегопад продолжается на горе Хермон, курорт закрыли для посетителей.

Накануне снег выпал на Хевронском нагорье, в Гуш Эционе и в некоторых районах Самарии.

Сегодня утром в Иерусалиме было возобновлено движение трамваев, автобусы по-прежнему не ходят. Добраться до Иерусалима можно на поезде.

Местные власти закрыли многие школы в горных районах, обучение проводится в режиме онлайн.