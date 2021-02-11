Закрытие трех телеканалов: отношение украинцев к решению Зеленского

Решение президента Владимира Зеленского прекратить вещание телеканалов 112, NewsOne и ZIK поддержали от 35 до 43% украинцев. Одобрение этого шага зависит от формулировки вопроса.

Половине случайно отобранных респондентов выборки ставился один вопрос, второй половине - другой.

В первом случае респондента просили выбрать одну из двух интерпретаций, с которой он больше согласен: "запрет телеканалов "112", "ЗИК" и "НьюзВан" в Украине является необходимым шагом для защиты государства" или "запрет телеканалов "112", "ЗИК" и "НьюзВан" в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан".

В целом 34,6% респондентов при такой формулировке считают запрет необходимым шагом, в то время как 40,8%, наоборот, считают этот шаг ошибочным. Если на Западе и в Центре преобладает поддержка шага, то на Юге, Востоке и Донбассе больше тех, кто считает такой шаг ошибкой.

Второй половине респондентов задавался вопрос "2 февраля президент Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны приняли решение о запрете трансляции телеканалов "112", "ЗИК" и "НьюзВан". Вы поддерживаете или не поддерживаете это решение?". В такой формулировке 43% поддерживают решение, не поддерживают - 40,3%. На Западе и в Центре больше тех, кто поддерживает решение, а на Юге, Востоке и Донбассе больше тех, кто не поддерживает решение.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 5-7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опрошено 2005 респондентов. В рамках опроса проводился эксперимент, согласно которому половине случайно отобранных респондентов задавали один вопрос, второй половине - другой вопрос. На каждый вопрос в результате отвечали около 1000 респондентов. Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4%.