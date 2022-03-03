Закрытие неба над Украиной. Кулеба примет участие в заседании глав МИД стран НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал видеоконференцию с коллегами из стран-членов Североатлантического альянса. Во время встречи дипломат поднимет ряд важных для Украины вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление главы МИД в эфире телемарафона UAразом.

Заседание глав МИД стран НАТО состоится в пятницу, 4 марта. Разговор с коллегами проведет и украинский министр, который присоединится онлайн.

"У нас вопрос стоит шире. Это противовоздушная и противоракетная оборона Украины, это наше наиболее уязвимое место. Поэтому нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системе и очень серьезной поддержке со стороны партнеров ПВО Украины, то есть о предоставлении нам конкретного тяжелого вооружения ", – заявил Кулеба.

По его словам, передача "Стингеров" и других переносных ЗРК – хорошее дело, но Украина нуждается в более серьезном противовоздушном оружии. Над этим и будет работать МИД.