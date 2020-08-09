Закрытие КПВВ: на выезде из Крыма образовалась большая очередь

Фото: КПВВ Армянск-Каланчак (facebook.com/dogrujol)

Пункты пропуска закрываются в 8:00 9 августа

На контрольном пункте въезда-выезда Армянск-Каланчак со стороны оккупированного Крыма образовалась очередь на выезд. Она продолжает пополняться.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров в Facebook

По его словам, на КПВВ сейчас собрались около 300 человек.

"Со стороны оккупированного Крыма (переход Армянск-Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется", - сообщил Чубаров.

Он отметил, что люди, которые въехали с материковой части Украины, как и жители полуострова, собравшиеся по делам посетить материк, боятся оказаться заблокированными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не спешат.

Напомним, согласно решению Кабинета министров, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа. Решение правительства было принято для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину мобилизироваться, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Украине последние четыре дня фиксируются антирекорды по количеству новых случаев коронавируса.