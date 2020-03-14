Закрытая граница, карантин и отмена рейсов: как Украина будет жить с понедельника

Карантин в Украине из-за коронавируса введен с 12 марта, а с понедельника, 16 марта, принято решение также закрыть границу для иностранцев. Подробнее о том, какие меры принимаются для борьбы с COVID-19 - в материале РБК-Украина.

Украина закрывает границу

Согласно решению СНБО с 00:01 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев сроком на две недели. При этом, этот срок в последствии может быть продлен.

Сегодня также проходит внеочередное заседание Кабмина, на котором также может быть согласован список пунктов пропуска, которые будут закрыты на период карантина.

Отметим, страны, граничащие с Украиной уже приняли ряд ограничительных мер. В частности, свои границы уже закрыли Польша, Словакия, Румынии, Венгрия и завтра закроет границу Молдова.

Авиасообщение приостановливается

С 17 марта в стране приостанавливается авиасообщение.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 13 марта, выступил с видеообращением, в котором призвал украинцев вернуться домой на самолете в течение трех дней, поскольку с 17 марта у них не будет такой возможности. При этом, он отметил, что украинцев, которые по объективным причинам не успеют вернуться, будут забирать спецборты.

Кроме того, МАУ анонсировала увеличение числа рейсов до 17 марта, чтобы забрать всех украинцев, желающих вернуться в страну.

Что может быть дальше

Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ситуацию с коронавирусом в Украине, отметил, что президент и правительство приняли несколько резких ограничительных мер, что, по его мнению, является своевременным и правильным. При этом, он добавил, что вскоре меры ограничений могут быть еще жестче.

Как известно, вчера, 13 марта, состоялось СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом в стране. Как сообщил источник РБК-Украина в Офисе президента, на этом заседании, в частности, обсуждалось введение в Украине чрезвычайного положения. На данный момент решение о ЧП в Украине еще не принято.

Как коронавирус может повлиять на курс доллара

За неделю курс доллара в обменных пунктах подскочил более чем на 2 гривны. Так, сегодня, 14 марта, на наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,06 гривен, тогда как 6 марта он составлял 24,57 грн, продажи - 26,77 (24,66 - 6 марта) гривен за доллар.

При этом, эксперты допускают рост курса доллара до 30 гривен из-за коронавируса. Так, аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что курс доллара может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.

Карантин в Украине и ЧС в отдельных регионах

На заседании Кабинета министров Украины 11 марта было принято решение о введении в Украине карантина сроком на две недели (с 12 марта по 3 апреля). В этот период по всей стране должны быть закрыты все образовательные учреждения, в том числе и детские сады. Кроме того, не работают театры и кино, запрещено проведение массовых мероприятий, участие в которых принимают более 200 человек.

Кроме того, на данный момент в Радомышле и Черновцах введен режим ЧС, в городах закрыты рынки, исключением является продуктовый сектор, а также ограничено движение общественного транспорта.

Коронавирус в Украине: что известно

Первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта. Первым инфицированным стал мужчина из Черновцов, который ранее вернулся из Италии. Спустя 9 дней - 12 марта - стало известно о двух новых случаях заражения. Один человек заразился в Черновицкой области, еще один случай - в Радомышле (Житомирская область). Таким образом, по официальным данным случаев заражения в Украине три и один из них - летальный (13 марта скончалась 71-летняя женщина из Радомышля).