Закрыть метро и ограничить передвижение: как Зеленский предлагает ужесточить карантин

Зеленский предлагает ограничить передвижение по Украине и закрыть метро
Президент Украины Владимир Зеленский призывает ужесточить карантин по всей Украине для недопущения распространения коронавируса. Подробнее о том, что предлагает глава государства - в материале РБК-Украина.
Видеообращение Зеленского
Владимир зеленский записал видеообращение 16 марта. В нем он призвал Кабмин, котоорый сегодня вечером соберется на заседание, ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.
Что предлагает Зеленский
Президент отметил, что сегодня вечером состоится заседание Кабмина и назвал ключевые вопросы, которые должны быть рассмотрены.
Кроме того, Зеленский заявил о недопустимости изменения работы Рады, отметив, что парламент должен принимать важные решения, запускать налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора.
Зеленский также призвал всех оставаться дома, особенно это касается лиц старше 60 лет.