Закрыть метро и ограничить передвижение: как Зеленский предлагает ужесточить карантин

Президент Украины Владимир Зеленский призывает ужесточить карантин по всей Украине для недопущения распространения коронавируса. Подробнее о том, что предлагает глава государства - в материале РБК-Украина.

Видеообращение Зеленского

Владимир зеленский записал видеообращение 16 марта. В нем он призвал Кабмин, котоорый сегодня вечером соберется на заседание, ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.

Что предлагает Зеленский

Президент отметил, что сегодня вечером состоится заседание Кабмина и назвал ключевые вопросы, которые должны быть рассмотрены.

с 00:01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, они смогут работать только в режиме доставки;

с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное междугороднее и межобластное сообщение

по городу перевозки могут осуществляться в маршрутках - до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, или трамваях - до 20 человек

закрыть метрополитен

провести переговоры с МВФ о финподдержке

НБУ, Минфин и банки должны разработать программу кредитных каникул

пенсионеры с выплатами меньше 5 тыс. должны получить доплату в размере 1 тыс. грн

в Житомирской и Черновицкой области ввести ЧС с 17 марта

Минздраву - запретить плановые операции

разработать механизм доставки пенсионерам лекарств посредством "Укрпочты"

запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек

ограничить экспорт продуктов питания

обеспечить работу продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банков

Кроме того, Зеленский заявил о недопустимости изменения работы Рады, отметив, что парламент должен принимать важные решения, запускать налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора.

Зеленский также призвал всех оставаться дома, особенно это касается лиц старше 60 лет.