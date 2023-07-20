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Закручують гайки. У РФ у десятки разів підвищать штрафи для ухилянтів

Фото: у Росії у десятки разів підвищать штрафи для ухилянтів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії хочуть підвищити штрафи, які безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Наприклад, штрафуватимуть як за неявку у військкомат, так і за неподання списків військовозобов'язаних - від 50 до 500 тисяч рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, Кодекс про адміністративні правопорушення РФ доповнять статтею про ненадання сприяння військкоматам у мобілізаційній роботі при оголошенні мобілізації.

Штрафи хочуть запровадити за невиконання своєчасного оповіщення та явки росіян, які підлягають мобілізації, на збірні пункти або у військові частини, а також несприяння організації такого оповіщення та явки.

Наприклад, неявка росіян за повісткою до військкомату каратиметься штрафом до 50 тис. рублів, а якщо не повідомити туди ж про переїзд, зміну роботи та зміну сімейного стану, штраф становитиме до 20 тис. рублів.

При цьому, до 500 тис. рублів належить заплатити за ненадання сприяння військкоматам при оголошенні мобілізації, а також до 400 тис. рублів - за неподання до військкоматів списків для постановки на військовий облік.

Мобілізація у Росії

У вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію через втрату у війні проти України.

Наприклад, щоб прискорити мобілізацію, в РФ запропонували сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення. Також влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії.

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