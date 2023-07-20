Закручивают гайки. В РФ в десятки раз повысят штрафы для уклонистов

В России хотят повысить штрафы, которые напрямую связаны с мобилизацией. Например, штрафовать будут как за неявку в военкомат, так и за непредставление списков военнообязанных - от 50 до 500 тысяч рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Так, Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнят статьей о неоказании содействия военкоматам в мобилизационной работе при объявлении мобилизации.

Штрафы хотят ввести за неисполнение своевременного оповещения и явки россиян, подлежащих мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, а также неоказание содействия организации такого оповещения и явки.

К примеру, неявка россиян по повестке в военкомат будет наказываться штрафом до 50 тыс. рублей, а если не сообщить туда же о переезде, смене работы и изменении семейного положения, штраф составит до 20 тыс. рублей.

При этом, до 500 тыс. рублей предстоит заплатить за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации, а также до 400 тыс. рублей - за непредставление в военкомат списков для постановки на воинский учет.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию из-за потерь в войне против Украины.

К примеру, чтобы ускорить мобилизацию, в РФ В предложили извещать мобилизованных о вручении повестки через SMS-сообщения. Также власти Москвы предложили застройщикам обменивать сотрудников-добровольцев для отправки на фронт на подряды от мэрии.