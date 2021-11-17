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Закроют ли продуктовые магазины для невакцинированных: позиция Минздрава

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Киев, Среда 17 ноября 2021 11:25
Закроют ли продуктовые магазины для невакцинированных: позиция Минздрава Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, закроют ли продуктовые магазины для невакцинированных от коронавируса. Сейчас такое не рассматривают с точки зрения ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача Игоря Кузина изданию "Сегодня".

Это связано с тем, что там люди покупают себе еду.

"Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений... Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в "красной" зоне", - заявил он.

В "красной" зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест. Такое условие не нужно для посещения продуктовых магазинов, аптем и АЗС.

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