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Закроют небо или нет? В Воздушных силах оценили, насколько усилится ПВО после NASAMS

Новина українською →
Киев, Воскресенье 18 сентября 2022 14:48
Закроют небо или нет? В Воздушных силах оценили, насколько усилится ПВО после NASAMS Фото: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (АрмияInform)
Автор: Мария Кучерявец

Зенитно-рекетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины. Но говорить о "закрытии неба" после их получения не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"NASAMS-ы могли бы усилить существующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить лишь тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей и т.д., которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты ", - объяснил Игнат.

По его словам, на сегодняшний день говорить о том, что у Украины будет много этих комплексов вряд ли можно, поскольку "не все сразу".

"Это лишь первый шаг по предоставлению Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по "протоптанной тропинке", возможно, будем обновлять эшелон ПВО", - говорит Игнат.

Он обратил внимание и на то, что этот комплекс не дальнобойный, радиус его действия до 40 км.

"Но очень серьезное преимущество NASAMS - это скорость, мобильность и мощные маневровые ракеты , которые способны поражать ракеты, в том числе оперативно-тактических комплексов", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Дополнительно

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Напомним, что 16 сентября в Пентагоне объявили о том, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS .

Их наша страна может получить в течение двух месяцев.

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