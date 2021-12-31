Законопроекты по промышленному загрязнению нарушают нормы ЕС, - ФРУ

Так, законопроекты №6004, 6004-1, 6004-2 обязывают ввести в Украине систему интегрированных разрешений, говорится в Визии. По сравнению с действующим законодательством, для одной установки предполагается получение единого разрешения на все виды выбросов, а нормативы выбросов устанавливаются в соответствии с НДТМ - максимально полно соответствующими аналогичным НДТМ ЕС.

"Украинская промышленность поддерживает необходимость имплементации Директивы 2010/75/ЕС и переход на новую систему требований НДТМ. Однако ключевым вопросом остается срок перехода на такую ​​систему. Ведь сама Директива предусматривает утверждение национальных переходных планов без каких-либо ограничений в сроках", - подчеркивают в ФРУ.

Там напоминают: страны ЕС осуществляли постепенный переход на новые экологические нормативы в течение нескольких десятилетий и при активной поддержке государства. В частности, Польша осуществляла переход 20 лет, Словакия - 17. Поэтому для украинских предприятий необходимо предусмотреть более длительный период для перехода на такие нормативы (минимум - 15 лет).

"В то же время законопроекты №6004, 6004-2 предлагают абсолютно нереальный срок перехода в 7 лет, а автоматизированный мониторинг выбросов в режиме реального времени (который очень часто означает установку новейшего оборудования) вводится с введением в действие закона", - отмечают в ФРУ.

В Федерации отмечают: наиболее оптимальным законопроектом в этой сфере является №6004-1, содержащий ряд ключевых для бизнеса норм.

"При этом законопроект №6004-2 также может быть поддержан. Но если максимальные сроки отступления, предусмотренные проектом, будут зависеть от типа модернизации и составлять от 7 до 15 лет, а НДТМ для конкретных видов деятельности и операторов установок начнет действовать через 2 года после введения в действие выводов НДТМ (с учетом срока отступления)", - подчеркивают в ФРУ.

Там также отметили: соответствующие законопроекты должны предусматривать нормы разработки НДТМ, которые будут учитывать как соответствующий технологический потенциал и инвестиционные возможности украинской промышленности, так и современные подходы, опыт разработки и внедрения НДТМ в Европейском Союзе.