ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Законопроекты по промышленному загрязнению нарушают нормы ЕС, - ФРУ

Новина українською →
Киев, Пятница 31 декабря 2021 13:21
Законопроекты по промышленному загрязнению нарушают нормы ЕС, - ФРУ Фото: законопроекты по промышленному загрязнению нарушают нормы ЕС (pixabay.com)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас в Верховной раде зарегистрированы три законопроекта, которые имеют целью имплементировать Директиву 2010/75/ЕС. Однако эти проекты не отвечают украинским реалиям в части сроков перехода на европейские нормы и должны быть существенно доработаны перед рассмотрением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Визию бизнеса относительно основных законодательных инициатив и политик в сфере окружающей природной среды, климата и уменьшения выбросов парниковых газов", которую презентовали в ФРУ.

Так, законопроекты №6004, 6004-1, 6004-2 обязывают ввести в Украине систему интегрированных разрешений, говорится в Визии. По сравнению с действующим законодательством, для одной установки предполагается получение единого разрешения на все виды выбросов, а нормативы выбросов устанавливаются в соответствии с НДТМ - максимально полно соответствующими аналогичным НДТМ ЕС.

"Украинская промышленность поддерживает необходимость имплементации Директивы 2010/75/ЕС и переход на новую систему требований НДТМ. Однако ключевым вопросом остается срок перехода на такую ​​систему. Ведь сама Директива предусматривает утверждение национальных переходных планов без каких-либо ограничений в сроках", - подчеркивают в ФРУ.

Там напоминают: страны ЕС осуществляли постепенный переход на новые экологические нормативы в течение нескольких десятилетий и при активной поддержке государства. В частности, Польша осуществляла переход 20 лет, Словакия - 17. Поэтому для украинских предприятий необходимо предусмотреть более длительный период для перехода на такие нормативы (минимум - 15 лет).

"В то же время законопроекты №6004, 6004-2 предлагают абсолютно нереальный срок перехода в 7 лет, а автоматизированный мониторинг выбросов в режиме реального времени (который очень часто означает установку новейшего оборудования) вводится с введением в действие закона", - отмечают в ФРУ.

В Федерации отмечают: наиболее оптимальным законопроектом в этой сфере является №6004-1, содержащий ряд ключевых для бизнеса норм.

"При этом законопроект №6004-2 также может быть поддержан. Но если максимальные сроки отступления, предусмотренные проектом, будут зависеть от типа модернизации и составлять от 7 до 15 лет, а НДТМ для конкретных видов деятельности и операторов установок начнет действовать через 2 года после введения в действие выводов НДТМ (с учетом срока отступления)", - подчеркивают в ФРУ.

Там также отметили: соответствующие законопроекты должны предусматривать нормы разработки НДТМ, которые будут учитывать как соответствующий технологический потенциал и инвестиционные возможности украинской промышленности, так и современные подходы, опыт разработки и внедрения НДТМ в Европейском Союзе.

Ранее Европейская бизнес ассоциация заявила, что украинские власти пытаются саботировать экологические реформы в Украине путем разработки законопроектов, которые не могут быть приняты.

Так, согласно анализу ЕВА, проекты №6004 и №6004-2 создают предпосылки для появления новых коррупционных рисков, ведь они почти полностью дублируют трижды проваленный народными депутатами законопроект №4167, содержавший выборочную имплементацию положений Директивы 2010/75/ЕС, а также нереалистичные термины перехода на новые амбициозные экологические стандарты без учета европейского опыта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэкологии
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году