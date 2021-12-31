Законопроекти щодо промислового забруднення порушують норми ЄС, – ФРУ

Наразі у Верховній раді зареєстровано три законопроекти, які мають на меті імплементувати Директиву 2010/75/ЄС. Проте ці проєкти не відповідають українським реаліям у частині строків переходу на європейські норми, тож мають бути суттєво доопрацьовані перед розглядом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Візію бізнесу стосовно основних законодавчих ініціатив та політик у сфері навколишнього природного середовища, клімату і зменшення викидів парникових газів", яку презентували у ФРУ .

Так, законопроекти №6004, 6004-1, 6004-2 зобов’язують запровадити в Україні систему інтегрованих довкільних дозволів, йдеться у Візії. У порівнянні із чинним законодавством, для однієї установки передбачається отримання єдиного дозволу на всі види викидів, а нормативи викидів встановлюються відповідно до НДТМ - які максимально повно відповідають аналогічним НДТМ ЄС.

"Українська промисловість підтримує необхідність імплементації Директиви 2010/75/ЄС та перехід на нову систему вимог НДТМ. Однак ключовим питанням залишається строк переходу на таку систему. Адже сама Директива передбачає затвердження національних перехідних планів без будь-яких обмежень у строках", - підкреслюють у ФРУ.

Там нагадують: країни ЄС здійснювали поступовий перехід на нові екологічні нормативи упродовж декількох десятиліть та за активної підтримки держави. Зокрема, Польща здійснювала перехід 20 років, Словаччина - 17. Тому для українських підприємств необхідно передбачити більш тривалий період для переходу на такі нормативи (мінімум - 15 років).

"Водночас, законопроекти №6004, 6004-2 пропонують абсолютно нереальний строк переходу у 7 років, а автоматизований моніторинг викидів в режимі реального часу (який дуже часто означає встановлення новітнього обладнання) запроваджується із введенням у дію закону", - наголошують у ФРУ.

У Федерації зазначають: найбільш оптимальним законопроєктом у цій сфері є №6004-1, який містить ряд ключових для бізнесу норм.

"При цьому законопроект №6004-2 також може бути підтриманий. Але якщо максимальні строки відступу, передбачені проєктом, будуть залежати від типу модернізації та становити від 7 до 15 років, а НДТМ для конкретних видів діяльності та операторів установок почне діяти через 2 роки після введення в дію висновків НДТМ (з урахуванням строку відступу)", - підкреслюють у ФРУ.

Там також зазначили: відповідні законопроєкти повинні передбачати норми щодо розробки НДТМ, які будуть враховувати як відповідний технологічний потенціал та інвестиційні можливості української промисловості, так і сучасні підходи, досвід розробки та впровадження НДТМ у Європейському Союзі.