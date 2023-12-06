Законопроекти для децентралізації мають бути винесені на розгляд невдовзі, - Шуляк

Для продовження в Україні процесів децентралізації влади потрібно реалізувати одразу декілька надважливих законодавчих ініціатив. Зокрема, йдеться про прийняття законопроєктів №6319, №6401 та №7283.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, законопроект №7283 "Про народовладдя на рівні місцевого самоврядування" є одним з ключових, оскільки запроваджує реальне народовладдя - активну участь людей в життєдіяльності громади не лише на період виборів, а і між ними.

Цей документ зараз готується до другого читання.

Також вищезгаданий законопроект, зазначила Шуляк, визначає різні форми роботи територіальної громади щодо питань місцевого значення - зокрема запроваджує місцеві референдуми.

"32 роки назад Україна об‘єдналася, підтримавши акт незалежності. Це був справедливий - справжній, референдум. А зовсім не те, що робить російська влада - псевдореферендуми під дулом автоматів. Крим та інші тимчасово окуповані території були і залишаються Україною, згідно законів якої під час війни неможливі будь-які референдуми. Але нам до такого формату волевиявлення потрібно готуватися вже сьогодні, адже таким інструментом як референдум ми будемо користуватися після перемоги. Без цього не обійтись. Тож потрібні відповідні законодавчі зміни", - наголосила нардеп.

Окрім запровадження місцевих референдумів законопроект №7283 передбачає і інші форми народовладдя:

Публічні консультації;

Громадські обговорення;

Загальні збори;

Електронні петиції;

Участь громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету.

Крім цього, у законопроекті прописаний пункт щодо звітування місцевих депутатів - поки це відбувається раз на рік. Але у разі прийняття №7283, депутати будуть зобов‘язані не просто звітувати перед своєю громадою, але й відповідати на питання, вести активну дискусію, публікувати свої звіти, щоб у виборці бачили, що робить обраний ними місцевий депутат.

Важливим є прийняття й двох наступних законопроектів - "Про внесення змін до закону України "Про органи самоорганізації населення" щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення" (№ 6319), та "Про внесення змін до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування" (№ 6401).

Обидва передбачають, максимальну залученість на цьому етапі децентралізації мешканців громад - щоб саме вони могли впливати на рішення місцевої влади і мати можливість брати участь у розподілі місцевого бюджету, тобто мати якомога більше інструментів для справжнього народовладдя.

Шуляк також зазначила, що фундаментом української державності повинні стати саме громади. Це своєю чергою пояснюється тим, що реформа децентралізації має на меті дві найважливіші зміни - передача влади, її повноважень і, безумовно, бюджетних коштів з центрального з рівня на місцевий. Вищезгадані законопроєкти покликані дати їм можливість для цього.

"Ми чітко усвідомлюємо, що деякі з законодавчих змін, необхідних щоб позбавитись від рудиментів централізації влади, у нас "провисають" далеко не перший рік, якщо не десятиліття. Крім цього, дуже багато надважливих децентралізаційних законопроєктів забуксували на рівні Конституції через війну. Але ми повинні виконати своє домашнє завдання - заради якісного відновлення і євроінтеграції запровадити інструменти народовладдя, закріпивши після перемоги їх на законодавчому рівні", - підсумувала Шуляк.