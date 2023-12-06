Законопроекты для децентрализации должны быть вынесены в ближайшее время, - Шуляк

Для продолжения в Украине процессов децентрализации власти нужно реализовать сразу несколько важных законодательных инициатив. В частности, речь идет о принятии законопроектов №6319, №6401 и №7283.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, законопроект №7283 "О народовластии на уровне местного самоуправления" является одним из ключевых, поскольку вводит реальное народовластие - активное участие людей в жизнедеятельности общества не только на период выборов, но и между ними.

Этот документ сейчас готовится ко второму чтению.

Также вышеупомянутый законопроект, отметила Шуляк, определяет разные формы работы территориальной общины по вопросам местного значения - в частности, вводит местные референдумы.

"32 года назад Украина объединилась, поддержав акт независимости. Это был справедливый - настоящий, референдум. А совсем не то, что делают российские власти - псевдореферендумы под дулом автоматов. Крым и другие временно оккупированные территории были и остаются Украиной, согласно законам которой во время войны невозможны какие-либо референдумы. Но нам к такому формату волеизъявления нужно готовиться уже сегодня, ведь таким инструментом, как референдум, мы будем пользоваться после победы. Без этого не обойтись. Поэтому нужны соответствующие законодательные изменения", - подчеркнула нардеп.

Кроме введения местных референдумов законопроект №7283 предусматривает и другие формы народовластия:

Публичные консультации;

Общественные обсуждения;

Общее собрание;

Электронные петиции;

Участие общества в вопросах формирования и распределения местного бюджета.

Кроме этого, в законопроекте прописан пункт по отчетности местных депутатов – пока это происходит раз в год. Но в случае принятия №7283 депутаты будут обязаны не просто отчитываться перед своей общиной, но и отвечать на вопросы, вести активную дискуссию, публиковать свои отчеты, чтобы в избиратели видели, что делает избранный ими местный депутат.

Важно принятие и двух следующих законопроектов - "О внесении изменений в закон Украины "Об органах самоорганизации населения" по усовершенствованию порядка организации, деятельности и прекращения органа самоорганизации населения" (№ 6319), и "О внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине "об обеспечении прозрачности местного самоуправления" (№ 6401).

Оба предусматривают максимальную вовлеченность на этом этапе децентрализации жителей общин - чтобы именно они могли влиять на решение местных властей и иметь возможность участвовать в распределении местного бюджета, то есть иметь как можно больше инструментов для подлинного народовластия.

Шуляк также отметила, что фундаментом украинской государственности должны стать именно общины. Это в свою очередь объясняется тем, что реформа децентрализации имеет два важных изменения - передача власти, ее полномочий и, безусловно, бюджетных средств с центрального с уровня на местный. Вышеупомянутые законопроекты призваны дать им возможность для этого.

"Мы четко отдаем себе отчет, что некоторые из законодательных изменений, необходимых, чтобы избавиться от рудиментов централизации власти, у нас "провисают" далеко не первый год, если не десятилетие. Кроме этого, очень много сверхважных децентрализационных законопроектов забуксовали на уровне Конституции из-за войны. должны выполнить свою домашнюю задачу - ради качественного восстановления и евроинтеграции ввести инструменты народовластия, закрепив после победы их на законодательном уровне", - подытожила Шуляк.