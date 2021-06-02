"Что нужно поменять в законопроекте прежде всего? Это дать нормальный срок реализации всех этих инициатив, как минимум, не меньше чем в Европе. А в Европе это составило 17-20 лет. Второе - предусмотреть объемы финансирования было бы хорошо, основанные на реальной модели. А третье - это предусмотреть возможности вносить изменения в так называемой список наилучших доступных технологий и методов в соответствии с тем, что наша промышленность строилась во многом благодаря наработкам наших проектных институтов, производителей оборудования", - рассказал Каленков.

Он подчеркнул: законопроект в предложенной редакции уже дважды проваливают депутаты, и если его не доработать с учетом реалий в отечественной промышленности, он не будет принят.

"Даже в первом чтении законопроект не набрал достаточного количества голосов. И это неудивительно: против него выступили практически все бизнес-ассоциации, Европейская бизнес-ассоциация, Федерация работодателей Украины и т.д. То есть, все те представители бизнеса, который должен проводить эту трансформацию", - объяснил Каленков.

По словам эксперта, никто не ставит под сомнение необходимость перехода в сфере экологии на европейские стандарты, но это должно происходить в реалистичные сроки и при финансовой поддержке со стороны государства, как это было в других странах ЕС.

Напомним, ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект о снижении промышленных выбросов (№4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

Как известно, 21 мая Верховная рада вновь не приняла законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167): его во второй раз отправили на доработку.