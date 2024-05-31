На законопроектах про публічні консультації і органи самоорганізації наполягає громадськість, - Шуляк

Онлайн-трансляції сесій місцевих рад, інвентаризація майна громад, можливість впливати на розподіл бюджетів і поширення практики створення органів самоорганізації населення – лише частина законодавчих ініціатив, на яких наполягало громадянське суспільство. Деякі з них вже передбачені в межах прийнятих законів, решта — готується до розгляду в парламенті.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, ТОП законодавчих ініціатив, які були зумовлені потребами, озвученими громадськістю останнім часом, складається з вже прийнятих законів “Щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування”, “Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування”, а також законопроєктів №4254 про публічні консультації і №6319 про органи самоорганізації населення.

Цьогоріч у травні парламент підтримав один з законопроєктів, на важливості якого вже декілька років наполягало суспільство - №7283, який запроваджує для мешканців громад кілька ефективних інструментів народовладдя. Він, за словами Шуляк, є одним з ключових, який сприятиме децентралізаційним процесам в Україні.

Проект закону №7283, який наразі очікує на підпис президента Володимира Зеленського, передбачає, зокрема, публічні консультації та громадські обговорення важливих для рішень на місцях та участь громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету. Натомість місцевих депутатів зобов'язують перед мешканцями постійно звітувати.

Шуляк додала, що раніше - у лютому 2024 року парламент підтримав закон 3590-IX щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування, на якому теж наполягала громадськість. Тепер онлайн-трансляції сесій місцевих рад мають стати обов’язковими для всіх громад та мають транслюватись і зберігатись на сайті або YouTube, Facebook тощо.

Водночас у відкритому доступі мають бути опубліковані додатки до проєктів рішень і проєкти порядків денних постійних комісій. Також згідно з законом регулярно має відбуватися інвентаризація майна громади, що допоможе раді, громадянам та бізнесу ефективніше оцінити ресурси громади і більш ефективно їх використовувати.

"Цей документ надає стимул громадянам контролювати місцеві органи влади, з’ясовувати, яким майном розпоряджається орган місцевого самоврядування", - пояснила нардеп.

Вона підкреслила, що окрім вже прийнятих законів, попереду проходження через сесійну залу ще кількох важливих для них законодавчих ініціатив. По-перше, йдеться про законопроєкт №4254 - "Про публічні консультації". Цей інструмент, за її словами, сприятиме збільшенню рівня довіри громадян до державної влади та місцевого самоврядування, а також має забезпечити ефективнішу співпрацю з громадянським суспільством.

"Демократичним суспільство стає тоді, коли якомога більше громадян бере участь у процесах прийняття управлінських рішень. І я знаю це не з теорії, адже, наприклад, інструмент публічних консультацій вперше в українській практиці ми використали задля вдосконалення державної програми "єВідновлення" ще минулого року", - підкреслила вона.

За її словами, це допомогло не лише зібрати зауваження та ідеї від громадян зі всієї України, які вже лягли в основу багатьох рішень у програмі, а й взагалі показало, як підвищується ефективність управлінських рішень та держполітики як такої, коли ми співпрацюємо напряму з громадами.

Вона додала, що зараз фіналізуються вже другі публічні консультації, під час яких ідеї та думки від стейкхолдерів, міжнародних партнерів та громад збирали щодо вдосконалення житлової політики в країні. У цих консультаціях взяли участь сотні людей зі всієї країни, що допомогло отримати надважливий фідбек щодо законодавчого вдосконалення житлової політики в Україні.

Ще один законопроект, на якому наполягала громадськість і над яким наразі працює Комітет, очолюваний Шуляк - "Про внесення змін до Закону України "Про органи самоорганізації населення" (№6319). Цей документ, за словами парламентарки, готується на друге читання і має на меті удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення.

Органи самоорганізації населення (ОСН) – представницькі органи мешканців населених пунктів, або їх частин, які створюються для вирішення окремих питань місцевого значення.

Це можуть бути будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. ОСН співпрацюють з багатьма установами та організаціями задля вирішення місцевих питань та дають змогу всім бажаючим брати участь в громадському житті міста.

На відміну від ОСББ, органи самоорганізації складаються не з власників, а з мешканців будинків, які на законних підставах проживають на відповідній території. Це, як правило, юридичні особи, що мають достатньо інструментів, щоб забезпечувати реалізацію інтересів жителів, вирішувати спільні проблеми жителів за місцем проживання.

Законопроект №6319, пояснила парламентарка, має на меті деталізувати і удосконалити процедуру створення, реєстрації, припинення повноважень ОСН, актуалізацію повноважень ОСН відповідно до поточного стану місцевого самоврядування та нового територіального устрою, покращення можливостей для жителів обирати та бути обраними до ОСН та підсилення публічності та відкритості діяльності ОСН.

"Це саме про той мікрорівень місцевої демократії, з якого, по суті, потім іде розвиток нашої ефективності в цілому. Щоб не чекати якогось чиновника чи вказівки, а діяти", - підсумувала Шуляк.