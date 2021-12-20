Законопроект о временных администрациях угрожает интеграции Украины в энергосистему ЕС, - РЭУ

"В проекте закона не конкретизировано в каких случаях предусматривается введение временной администрации, что не соответствует принципу правовой определенности и приведет к произвольному толкованию оснований введения временной администрации", - отмечают операторы систем распределения.

Эти и другие недостатки законопроекта противоречат не только Конституции, но и не согласованы с законодательством Европейского Энергетического Сообщества в сфере энергетики.

"Что может угрожать интеграции Украинской энергосистемы с европейской", - подчеркнули в РЭУ.

В свою очередь, в Союзе предлагают считать поводом для введения администраций именно факт. Кроме того, по мнению членов РЭУ, законопроект предусматривает двойное наказание за одно нарушение лицензионных условий.