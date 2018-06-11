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Законопроект о возвращении избирательного права переселенцам комитет не рассматривает уже более года, - Тука

НовостиПолитика    11.06.2018 - 14:30
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Сейчас ВР должна принять три уже разработанные законопроекты

Законопроект о возвращении избирательного права переселенцам не рассматривается в комитете Верховной рады уже более года. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Законопроект о возвращении избирательного права переселенцам разрабатывался нашим министерством, но он находится в Верховной раде уже 1 год и 4 месяца. С кем я только не общался, все обещают, но "воз и ныне там". Когда мы его подавали, то хотели, чтобы он попал в комитет по вопросам прав человека Григория Немыри. По непонятным причинам он попал в другой комитет. Кворум собирается раз в полгода. В результате, законопроект еще не прошел даже первое чтение в комитете. Комитет не рассматривает", - заявил Тука.

Заместитель министра добавил, что в рамках стратегии по восстановлению мира и справедливости на оккупированных территориях, Верховная рада должна принять три законопроекта.

"Сейчас нужно принять три уже разработанные законопроекты. Это возвращение избирательного права переселенцам, законопроект о пропавших без вести, а также законопроект о восстановлении имущественных прав. Но еще очень много нужно и новых законов. Впрочем, уже есть определенные наработки у нас как у министерства", - добавил он.

Напомним, 4 мая в ЕС сообщили об ухудшении финансового положения вынужденных переселенцев.

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Теги публикации: переселенцы, Георгий Тука, внутренне перемещенные лица  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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