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Законопроект про повернення виборчого права переселенцям комітет не розглядає вже понад року, - Тука

НовиниПолітика    11.06.2018 - 14:30
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Наразі ВР маэ ухвалити три вже розроблені законопроекти

Законопроект про повернення виборчого права переселенцям не розглядається у комітеті Верховної ради вже понад року. Про це РБК-Україна повідомив заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Законопроект про повернення виборчого права переселенцям розроблявся нашим міністерством, але він перебуває у Верховній раді вже 1 рік і 4 місяці. З ким я тільки не спілкувався, всі обіцяють, але "віз і нині там". Коли ми його подавали, то хотіли щоб він потрапив до комітету питань прав людини Григорія Немирі. З незрозумілих причин він потрапив до іншого комітету. Кворум збирається раз на півроку. В результаті, законопроект ще не пройшов навіть першого читання у комітеті. Комітет не розглядає", - заявив Тука.

Заступник міністра додав, що в рамках стратегії з відновлення миру та справедливості на окупованих територіях, Верховна рада має прийняти три законопроекти.

"Наразі потрібно ухвалити три вже розроблені законопроекти. Це повернення виборчого права переселенцям, законопроект  про зниклих безвісти, а також законопроект про відновлення майнових прав. Але ще дуже багато потрібно і нових законів. Втім, вже є певні напрацювання у нас як у міністерства", - додав він.

Нагадаэмо, 4 травня у ЄС повідомили про погіршення фінансового стану вимушених переселенців.

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Теги публікації: переселенцы, Георгій Тука, внутренне перемещенные лица  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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