Законопроект Минэнерго по ВИЭ остановит развитие "зеленой" энергетики, - УВЭА

Иллюстративное фото (intradoceurope.com)

УВЭА не поддерживает предложенный Минэнерго законопроект

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины не учло замечания бизнеса в законопроекте, который предусматривает изменения в системе поддержки отрасли ВИЭ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинской ветроэнергетической ассоциации Украины (УВЭА).

В частности, члены УВЭА, принимавшие участие в рабочих группах, инициированных Минэкоэнерго, по решению проблемы дефицита ГП "Гарантированный покупатель" и обновлении системы поддержки развития ВИЭ в Украине, категорически не согласны с представленной ведомством концепцией.

"Во-первых, предложенный законопроект не является целостным и не отражает позицию, которая была представлена Министерством раньше. Фактически этот документ призван лишь снизить "зеленый" тариф для действующих и будущих электростанций ВИЭ, не являясь комплексным решением проблемы дефицита средств гарантированного покупателя", - говорится в заявлении.

Во-вторых, отметили в ассоциации, до 1 декабря 2019 года ожидалось принятие ежегодных квот для аукционов и до 31 декабря этого же года проведение пилотного аукциона.

"Однако данные положения законодательства не выполняются, а в законопроекте отсутствует информация по квотам на аукционы. В частности, следует установить в законопроекте, что размер квот на аукционах не может быть менее 75% мощности, предусмотренной заключенными договорами купли-продажи электроэнергии", - говорится в сообщении.

УВЭА уверена, что отсутствие квот делает невозможным планирование проектов развития возобновляемой энергетики.

"В-третьих, предложенные Министерством сроки строительства электростанций ВИЭ, которые заключили PPA по "зеленому" тарифу, фактически делают невозможным строительство этих станций", - отмечается в заявлении.

При этом в ассоциации подчеркнули, что в ходе работы рабочих групп, инициированных Министерством, и в письмах в адрес органов государственной власти, инвесторы соглашались на добровольное снижение тарифа только при условии отсутствия изменений в законодательно установленные сроки строительства объектов.

"Хотим напомнить, что эти сроки были установлены на законодательном уровне только полгода назад. Внесение изменений будет свидетельством непоследовательности инвестиционной политики в Украине", - отметили у УВЭА.

Предложенная в законопроекте гарантия государства по добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа базируется на договоре с гарантированным покупателем. Однако договор с гарантированным покупателем может быть расторгнут в любое время по формальным причинам, подчеркнули в ассоциации.

"Поэтому предложенная гарантия также нуждается в обсуждении и гарантии по реструктуризации должны основываться на постановлениях НКРЭКУ по пересмотру "зеленого" тарифа, а не договорных документах субъектов хозяйствования", - говорится в заявлении.

"Внедрение ответственности за небаланс электроэнергии важно. Но предложенные условия в законопроекте носят дискриминационный характер по отношению к электростанциям ВИЭ, которые отказываются от добровольной реструктуризации. Учитывая это, реструктуризация "зеленых" тарифов не является добровольным при таких условиях. Поэтому размер ответственности за небалансы должен быть одинаковым для всех электростанций ВИЭ", - добавили в ассоциации.

Кроме этого, отметили в УВЭА, улучшены права на защиту владельцев электростанций ВИЭ в типовом договоре купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу (не предусмотрена возможность уступки права требования кредиторам производителя по "зеленому" тарифу без согласия гарантированного покупателя, возможность прямого договора с такими кредиторами и т.д.).

"По нашему мнению, такая позиция Министерства приведет к тому, что никто из участников рынка не согласится на добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа. Предложенные изменения прямо нарушают права инвесторов, которые уже вложили деньги в девелопмент и строительство электростанций ВИЭ и их имплементация может привести к подаче многочисленных исков против государства для защиты нарушенных прав. Таким образом, разработанный законопроект фактически остановит развитие "зеленой" энергетики в Украине", - резюмировали у УВЭА.