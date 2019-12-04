Законопроект Міненерго щодо ВДЕ зупинить розвиток "зеленої" енергетики, - УВЕА

Ілюстративне фото (intradoceurope.com)

УВЕА не підтримує запропонований Міненерго законопроект

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України не врахувало зауваження бізнесу в законопроекті, який передбачає зміни в системі підтримки галузі ВДЕ в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Української вітроенергетичної асоціації України (УВЕА).

Зокрема, члени УВЕА, які брали участь у робочих групах, ініційованих Міненерго, за рішенням проблеми дефіциту ДП "Гарантований покупець" і оновлення системи підтримки розвитку ВДЕ в Україні, категорично не згодні з представленою концепцією відомством.

"По-перше, запропонований законопроект не є цілісним і не відображає позицію, яка була представлена Міністерством раніше. Фактично цей документ покликаний лише знизити "зелений" тариф для діючих і майбутніх електростанцій ВДЕ, не будучи комплексним рішенням проблеми дефіциту коштів гарантованого покупця", - йдеться в заяві.

По-друге, відзначили в асоціації, до 1 грудня 2019 року очікувалося ухвалення щорічних квот для аукціонів та до 31 грудня цього ж року проведення пілотного аукціону.

"Однак ці положення законодавства не виконуються, а в законопроекті відсутня інформація щодо квот на аукціони. Зокрема, слід установити в законопроекті, що розмір квот на аукціонах не може бути меншим 75% потужності, передбаченої укладеними договорами купівлі-продажу електроенергії", - йдеться в повідомленні.

УВЕА впевнена, що відсутність квот робить неможливим планування проектів розвитку відновлюваної енергетики.

"По-третє, запропоновані Міністерством строки будівництва електростанцій ВДЕ, які уклали PPA за "зеленим" тарифом, фактично унеможливлюють будівництво цих станцій", - наголошується в заяві.

При цьому в асоціації підкреслили, що в ході роботи робочих груп, ініційованих Міністерством, і в листах на адресу органів державної влади, інвестори погоджувалися на добровільне зниження тарифу лише за умови відсутності змін в законодавчо встановлені терміни будівництва об'єктів.

"Хочемо нагадати, що ці терміни були встановлені на законодавчому рівні лише півроку тому. Внесення змін буде свідченням непослідовності інвестиційної політики в Україні", - зазначили у УВЕА.

Запропонована в законопроекті гарантія держави щодо добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу базується на договорі з гарантованим покупцем. Проте договір з гарантованим покупцем може бути розірваний у будь-який час з формальних причин, підкреслили в асоціації.

"Тому запропонована гарантія також потребує обговорення і гарантії щодо реструктуризації повинні ґрунтуватися на постановах НКРЕКП з перегляду "зеленого" тарифу, а не договірних документах суб'єктів господарювання", - йдеться в заяві.

"Впровадження відповідальності за небаланс електроенергії важливо. Але запропоновані умови в законопроекті носять дискримінаційний характер по відношенню до електростанцій ВДЕ, які відмовляються від добровільної реструктуризації. Враховуючи це, реструктуризація "зелених" тарифів не є добровільною при таких умовах. Тому розмір відповідальності за небаланси повинен бути однаковим для всіх електростанцій ВДЕ", - додали в асоціації.

Крім цього, зазначили у УВЕА, поліпшені права на захист власників електростанцій ВДЕ в типовому договорі купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом (не передбачена можливість поступки права вимоги кредиторів виробника за "зеленим" тарифом без згоди гарантованого покупця, можливість прямого договору з такими кредиторами і тд.).

"На нашу думку, така позиція Міністерства призведе до того, що ніхто з учасників ринку не погодиться на добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу. Запропоновані зміни прямо порушують права інвесторів, які вже вклали гроші в девелопмент і будівництво електростанцій ВДЕ та їх імплементація може призвести до подання численних позовів проти держави для захисту порушених прав. Таким чином, розроблений законопроект фактично зупинить розвиток "зеленої" енергетики в Україні", - резюмували у УВЕА.