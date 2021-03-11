Законопроект о промышленных выбросах все еще содержит коррупционные риски, - нардеп

Законопроект №4167 о промышленных выбросах, который Верховная рада вернула на доработку, а экологический комитет сегодня согласовал новый вариант, все еще содержит нормы, которые создают коррупционные вызовы.

По его словам, в доработанном проекте все еще содержится норма относительно перевыдачи предприятиям интегрированных разрешений. Сейчас эти разрешения выдает Минэкологии, и многие украинские предприятия уже его получили. Зато законопроект предусматривает, что все промышленные предприятия должны получить разрешение еще раз - даже те, у кого не истек срок действия предыдущего.

"Предприятия, которые работают, будут вынуждены заново его (интегрированное разрешение, - ред.) получать. Это - риск возникновения коррупции. И, насколько мне известно, цена за разрешение составляет примерно 20 тыс. долларов", - рассказал Шахов.

По его словам, необходимость снова переоформлять интегрированное разрешение - это не только коррупция, но и опасность остановки предприятий. Ведь если эта норма пройдет и закон вступит в силу, то уже на следующий день предприятия просто остановятся, поскольку не смогут работать, пока не пройдут заново долгую бюрократическую процедуру и не получат новое разрешение.

"Депутаты проголосовали за решение, которое не даст возможность развиваться бизнесу. Надо бороться за окружающую среду, но не таким образом! Украине на модернизацию потребуется около 10 млрд долл. Где предприятиям их взять? Государство должно выходить на нормальный цивилизованный уровень, а не грабительским путем отбирать сегодня деньги у предприятий", - убежден Шахов.