Законопроект о промвыбросах содержит требования к предприятиям жестче, чем в Европе, - эколог

"По непонятным причинам в данный законопроект пытаются добавить те положения, которых в директиве нету. То есть, пытаются на украинские предприятия наложить дополнительные обязательства. Не только на предприятия. Пытаются дополнительно уполномочить правоохранительные органы, которые будут выдавать эти разрешения. Зачем-то пытаются жестче закрутить гайки в законопроекте, чем того требует ситуация", - рассказал Антипов.

В качестве примера он привел норму законопроекта о сроках так называемых отступов, которые, по его словам, остаются во всех европейских странах, и в директиве ЕС они остаются на усмотрение уполномоченного органа.

"Это решение обязан принимать уполномоченные орган. В нашем законопроекте № 4167 зачем-то пытаются все вопросы ограничить. Есть ряд других вопросов, связанных с мониторингом, с технологиями. То есть, проблема в том, что в законопроект пытаются включить более жесткие требования к украинским предприятиям, чем те, которые существуют в соответствующей европейской директиве", - сообщил Антипов.

По его мнению, эти чрезмерно жесткие нормы, против которых выступает бизнес и эксперты, должны быть исключены из законопроекта и тогда он имеет высокие шансы быть принятым.

"Я не сомневаюсь, что этот законопроект в конце концов будет принят, но если дискриминационные положения в отношении украинских производителей будут из него исключены, то этот процесс пройдет гораздо быстрее и мягче", - подчеркнул Антипов.





