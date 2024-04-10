Законопроєкт про мобілізацію: який термін передбачено для уточнення облікових даних

Нагадаємо, 30 січня до Ради внесли законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Законопроєкт був ухвалений у першому читанні, після чого комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд правок, яких було понад 4 тисячі.

Тепер парламент повинен розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Під час розгляду до нього ще можуть вноситися правки в ході голосування.

Сьогодні стало відомо, що законопроект під час розгляду у другому читанні не буде містити норми про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Водночас в проекті залишили норми щодо обмеження прав ухилянтів.

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