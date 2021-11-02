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Законопроект готов. Минобороны засекретило информацию о формировании кибервойск

Автор: Олег Черныш

Министерство обороны заявляет, что подготовило законопроект о создании Кибервойск. Но информация о их составе и материально-техническом обеспечении засекречена.

Об этом говорится в ответе Министерства на запрос РБК-Украина.

"Проект Закона Украины о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск подготовлен, проводится его согласование с заинтересованными подразделениями системы Минобороны", - сказано в нем.

При этом Министерство отказалось предоставить данные о материально-технических и финансовых ресурсах, которые необходимы для создания такого вида войск. Там сообщили, что это "информация с ограниченным доступом".

Что известно о кибервойсках

Президент Владимир Зеленский 26 августа поручил Кабмину в течение 2 месяцев разработать и внести в Верховную раду законопроект о создании кибервойск, а также провести расчет касательно необходимого финансового и материального-технического обеспечения и кадрового состава кибервойск.

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Киберполиция