Законопроект готов. Минобороны засекретило информацию о формировании кибервойск

Министерство обороны заявляет, что подготовило законопроект о создании Кибервойск. Но информация о их составе и материально-техническом обеспечении засекречена.

Об этом говорится в ответе Министерства на запрос РБК-Украина .

"Проект Закона Украины о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск подготовлен, проводится его согласование с заинтересованными подразделениями системы Минобороны", - сказано в нем.

При этом Министерство отказалось предоставить данные о материально-технических и финансовых ресурсах, которые необходимы для создания такого вида войск. Там сообщили, что это "информация с ограниченным доступом".

Что известно о кибервойсках

Президент Владимир Зеленский 26 августа поручил Кабмину в течение 2 месяцев разработать и внести в Верховную раду законопроект о создании кибервойск, а также провести расчет касательно необходимого финансового и материального-технического обеспечения и кадрового состава кибервойск.