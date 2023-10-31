UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Законопроект про допомогу Ізраїлю без України: у Байдена натякнули на вето

Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден може ветувати законопроект про допомогу Ізраїлю окремо від України, якщо його ухвалять у Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Журналісти поцікавилися у Кірбі, чи може президент США накласти вето на законопроект про допомогу Ізраїлю, який запропонували республіканці Палати представників.

"Я думаю, ми вчора ввечері ясно висловилися, наскільки цей республіканський законопроект не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Президент ніколи нічого не робитиме, якщо це не відповідає нашим ключовим потребам у сфері національної безпеки", - підкреслив він.

Варто зауважити, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден може накласти вето на законопроект, якщо його ухвалять у Конгресі. Це пояснюється тим, що така ініціатива не відповідає національним інтересам США.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував свій варіант пакету допомоги Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без України.

Ця ініціатива конкурує із запитом президента США Джо Байдена до Конгресу виділити 106 млрд доларів, які, зокрема, хочуть направити на військову допомогу Україні та Ізраїлю.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІзраїльБілий дімДопомога УкраїніВійськова допомогаКирби