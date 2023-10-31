Законопроект про допомогу Ізраїлю без України: у Байдена натякнули на вето

Журналісти поцікавилися у Кірбі, чи може президент США накласти вето на законопроект про допомогу Ізраїлю, який запропонували республіканці Палати представників.

"Я думаю, ми вчора ввечері ясно висловилися, наскільки цей республіканський законопроект не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Президент ніколи нічого не робитиме, якщо це не відповідає нашим ключовим потребам у сфері національної безпеки", - підкреслив він.

Варто зауважити, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден може накласти вето на законопроект, якщо його ухвалять у Конгресі. Це пояснюється тим, що така ініціатива не відповідає національним інтересам США.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував свій варіант пакету допомоги Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без України.

Ця ініціатива конкурує із запитом президента США Джо Байдена до Конгресу виділити 106 млрд доларів, які, зокрема, хочуть направити на військову допомогу Україні та Ізраїлю.