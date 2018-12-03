Законопроект об адвокатуре соответствует международным стандартам, - юристы

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Юристы более 20 ведущих адвокатских объединений обратились к парламенту

Адвокаты более 20 ведущих адвокатских объединений, национальных и международных юридических фирм выразили свою поддержку проекту закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055. Об этом говорится в их совместном обращении к председателю Верховной рады Украины и народным депутатам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Так, юристы считают, что законопроект № 9055 соответствует общепризнанным международным стандартам, существенно совершенствует принципы организации и деятельности адвокатуры и позволяет обеспечить ее прогрессивное развитие в интересах общества и в целях справедливого правосудия.

По мнению адвокатов, законопроект, в частности: существенно расширяет профессиональные права и гарантии, которые позволят адвокатам быть действенными защитниками своих клиентов и равноправными участниками судебного процесса; внедряет правила доступа к профессии без коррупционных рисков; предусматривает сбалансированную систему дисциплинарной ответственности; направлен на построение сильной и независимой системы адвокатского самоуправления.

Юристы подчеркнули, что законопроект 9055 впервые в истории украинской адвокатуры предлагает предоставить самостоятельность и реальные полномочия региональным органам адвокатского самоуправления, которые являются ближайшим звеном к адвокатам. Все адвокаты будут иметь реальное, а не декларативное право участвовать в самоуправлении, говорится в обращении.

Как известно, на прошлой неделе с поддержкой законопроекта выступила общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина". Эксперты организации оценивают его как такой, что направлен на преодоление и предотвращение коррупции как в целом в адвокатской деятельности, так и в деятельности органов адвокатского самоуправления, а также системы правосудия в целом.

Ранее положительное заключение по указанному проекту закона дали эксперты Совета Европы, отметив, что он "является шагом вперед по сравнению с редакцией закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который действует с 2012 года".