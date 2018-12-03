Законопроект про адвокатуру відповідає міжнародним стандартам, - юристи

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Юристи більше 20 провідних адвокатських об’єднань звернулись до парламенту

Адвокати більше 20 провідних адвокатських об’єднань, національних та міжнародних юридичних фірм висловили свою підтримку проекту закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055. Про це йдеться у їх спільному зверненні до голови Верховної ради України та народних депутатів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Так, юристи вважають, що законопроект № 9055 відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам, суттєво вдосконалює засади організації та діяльності адвокатури та дозволяє забезпечити її прогресивний розвиток в інтересах суспільства і цілях справедливого правосуддя.

На думку адвокатів, законопроект, зокрема: суттєво розширює професійні права та гарантії, які дозволять адвокатам бути дієвими захисниками своїх клієнтів та рівноправними учасниками судового процесу; впроваджує правила доступу до професії без корупційних ризиків; передбачає збалансовану систему дисциплінарної відповідальності; направлений на побудову сильної та незалежної системи адвокатського самоврядування.

Юристи підкреслили, що законопроект 9055 вперше в історії української адвокатури пропонує надати самостійність та реальні повноваження регіональним органам адвокатського самоврядування, які є найближчою ланкою до адвокатів. Всі адвокати матимуть реальне, а не декларативне право брати участь в самоврядуванні, йдеться у зверненні.

Як відомо, минулого тижня із підтримкою законопроекту виступила громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна". Експерти організації оцінюють його як такий, що спрямований на подолання та запобігання корупції як загалом в адвокатській діяльності, так і в діяльності органів адвокатського самоврядування, а також системи правосуддя в цілому.

Раніше позитивний висновок щодо зазначеного проекту закону надали експерти Ради Європи, зазначивши, що він "є кроком вперед у порівнянні з редакцією закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", що діє з 2012 року".