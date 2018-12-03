Законопроект об адвокатуре противоречит Конституции, - замглавы НААУ

Фото: Валентин Гвоздий (УНИАН)

Законопроект ставит под угрозу защиту прав украинцев, считает юрист

Законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055, который был внесен в Верховную раду в сентябре, не только противоречит Конституции, но и ставит под угрозу защиту прав украинцев. Такое мнение высказал заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Валентин Гвоздий, сообщает РБК-Украина.

В частности, Гвоздий отметил, что Конституция гарантирует каждому право на профессиональную правовую помощь и эта функция возложена Основным законом на адвокатуру. Но, по его мнению, с учетом многих положений законопроекта, эффективность предоставления такой помощи существенно снизится: "буквально, адвокат в процессе будет поставлен в такие рамки, где он будет лишь "присутствующим лицом".

По словам юриста, законопроект 9055 нарушает норму ст. 22 Конституции Украины, которая четко говорит о том, что конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены.

"В частности, полнота реализации правовых инструментов защитника, согласно законопроекту, ограничена ответственностью за злоупотреблениями профессиональными правами. Новая статья УПК 22-1 "Злоупотребления процессуальными правами" (Переходные положения законопроекта) и еще несколько новелл основного текста законопроекта — это Дамоклов меч для каждого адвоката и по сути является отменой прав человека. Аналогичные на мой взгляд неконституционные нормы содержатся и в процессуальных кодексах", - написал Гвоздий.

По словам Гвоздия, нарушается также конституционное право на свободный выбор защитника, ведь законопроект предполагает, что на этот выбор будут влиять прокуроры, следователи и судьи.

Кроме этого, он отметил, что ст. 22 Конституции предписывает, что при принятии новых законов не допускается ограничения существующих прав и свобод, но "законопроект 9055 превращает сразу несколько конституционных статей в бесполезные декларации".

В связи с этим, Гвоздий обратился к парламентариям с вопросом: "Готовы ли народные депутаты поддержать такие риски или все же запросят мнение Конституционного суда, покажет время".

Юрист считает, что "в связи с попыткой внести системные изменения в регулирование конституционного института адвокатуры стоит проявить политическую дальновидность, а не политическую хитрость. Ведь законопроект, устанавливающий правила работы адвокатов, затрагивает интересы не одной профессии, а всех граждан Украины. Можно ли поставить личные амбиции выше целого раздела Конституции о правах и свободах человека и гражданина?".

Ранее профильный комитет ВРУ дал заключение о том, что законопроект 9055 несет в себе коррупционные риски, а Главное научно-экспертное управление Верховной Рады не рекомендовало реализовывать предложенные в проекте закона изменения.